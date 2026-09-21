Quartieri e frazioni di Cosenza, i comitati accelerano

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Il Coordinamento dei Comitati di Quartiere e delle Frazioni della città di Cosenza accelera, frecciatine a Palazzo dei Bruzi

COSENZA – Il Coordinamento dei Comitati di Quartiere e delle Frazioni della città di Cosenza accelera e si mette “in proprio”. Il Coordinamento, nei mesi scorsi, «aveva presentato un progetto organico finalizzato a definire un percorso di riconoscimento e valorizzazione dei Comitati di Quartiere, quale strumento di partecipazione e di rappresentanza delle istanze provenienti dai diversi territori della città e delle sue frazioni».

LA POSIZONE DEL COORDINAMENTO

«A seguito delle prime interlocuzioni istituzionali, non essendosi concretizzato alcun successivo percorso operativo, il Coordinamento aveva ritenuto opportuno trasmettere un ulteriore sollecito al Presidente del Consiglio comunale, con il sindaco per conoscenza, al fine di conoscere gli sviluppi della proposta e favorire la prosecuzione del confronto. A tale sollecito non è seguito, ad oggi, alcun riscontro concreto.

«Pur prendendo atto di tale situazione, il Coordinamento ritiene di non voler ulteriormente subordinare la propria attività all’attesa di un formale riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale. Il Coordinamento proseguirà pertanto il proprio percorso in piena autonomia», spiega il Comitato.

«Tale scelta non rappresenta una chiusura nei confronti delle istituzioni, né tanto meno la rinuncia al confronto con l’Amministrazione comunale. Al contrario, il Coordinamento continuerà a ritenere il dialogo istituzionale uno strumento fondamentale per affrontare le problematiche che interessano quotidianamente i cittadini e i territori», si legge ancora.

«Resta ferma la disponibilità al confronto con il Comune di Cosenza, nella convinzione che un rapporto costruttivo tra istituzioni e realtà civiche possa contribuire concretamente ad affrontare le esigenze della città e delle sue frazioni», conclude la nota.