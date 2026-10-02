Cosenza, il nuovo Complesso monumentale di San Domenico

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La cerimonia d’inaugurazione del Complesso monumentale di San Domenico a Cosenza, sinergia tra Comune e Unical

COSENZA – Una nuova formula per restituire bellezza e funzionalità a uno degli spazi più suggestivi di Cosenza: il 2 ottobre il Complesso monumentale di San Domenico è tornato alla vita dopo tre anni di lavori. Tuttavia, dietro le imponenti mura del complesso si cela non solo un ricchissimo patrimonio culturale e storico, bensì l’incipit di un nuovo futuro grazie al sodalizio tra l’amministrazione comunale e l’Università della Calabria, con l’insediamento nella struttura del polo universitario di Infermieristica e Fisioterapia.

LE PAROLE DI CARUSO

«È un orgoglio aver restituito alla nostra comunità uno dei monumenti più belli della città non come contenitore vuoto, ma avendolo riempito di vita, quella che porteranno i giovani universitari» ha esordito il sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Questo non è, però, un pretesto per fermarsi qui: l’auspicio del primo cittadino è quello di completare quanto prima i lavori nella restante parte della struttura e metterla a disposizione per altri corsi universitari. «Vogliamo che il polo contribuisca a vivere a pieno l’esperienza universitaria, il centro storico e tutta la città» è il suo augurio.

IL RUOLO DELL’UNICAL

Non ha, inoltre, mancato di ringraziare Nicola Leone, già rettore dell’Unical con cui aveva intrapreso l’inizio di questo cammino e Francesco Alimena, ex consigliere delegato al Centro storico, del quale riconosce il preziosissimo contributo nonostante la destituzione della carica. Per il nuovo rettore, Gianluigi Greco, quella inaugurata è di certo una nuova alleanza istituzionale in cui, ma costituisce, soprattutto un’opportunità per il territorio: «La scelta dei corsi di laurea insediati non è casuale. Abbiamo deciso di portare qui percorsi che rappresentino i valori della città e del territorio: la cura e l’attenzione al prossimo». L’obiettivo, insomma, è costruire un sistema in cui l’università sia parte integrante del tessuto cittadino, mettendosi anche al servizio delle esigenze della comunità. Una prospettiva che strizza l’occhio anche alla formazione specialistica, sui cui si è espresso Vincenzo Pezzi.

Il direttore del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione ha annunciato la possibilità di far accreditare il corso di laurea magistrale in Infermieristica specialistica che permetterà di formare ogni anno nuovi professionisti destinati alle cure intensive e ai pronto soccorso: «Così abbiamo dato una risposta non solo alle esigenze degli studenti ma a quelle di un’intera regione». Per l’assessore ai lavori pubblici, Damiano Covelli, il rinnovato complesso di San Domenico rappresenta «uno dei fiori all’occhiello che questa amministrazione può mostrare con orgoglio» perché l’Unical, entrando a pieno titolo nel tessuto della comunità «non rappresenta più un numero freddo, ma diventa un aiuto per la società proprio alle porte del centro storico». Questo importante legame coinvolge anche l’Azienda ospedaliera.

Il direttore sanitario, Pino Pasqua, ha parlato di una cooperazione che «porta risultati meravigliosi» e che apre una nuova prospettiva: investire nella formazione dei giovani affinché possano trovare nella loro terra futuro professionale e contribuire alla crescita del sistema sanitario calabrese.