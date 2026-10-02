Rende, approvato il Bilancio consolidato

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E’ tornato a riunirsi il Consiglio comunale di Rende, via libera al Bilancio consolidato e agli altri punti all’ordine del giorno

RENDE (COSENZA) – E’ tornato a riunirsi il Consiglio comunale di Rende. Via libera al Bilancio consolidato 2025 ma prima dell’approvazione della pratica contabile il civico consesso presieduto da Francesco Adamo ha discusso altri punti all’ordine del giorno. Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti spazio all’aggiornamento della convenzione disciplinante il funzionamento della centrale unica di committenza trasparenza. Sul punto ha relazionato l’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Iantorno. Com’è noto la Centrale unica di committenza è un ufficio o un organismo pubblico che gestisce le gare d’appalto per conto di più enti locali. Essa accorpa gli acquisti di beni, servizi e lavori per evitare sprechi e ridurre i costi e gestisce le procedure di gara e firma gli accordi quadro per tutti gli enti che fanno parte della convenzione.

Nella discussione il consigliere Giovanni Bilotti ha chiesto delucidazioni tecniche (in particolare sui costi) lamentando inoltre anomalie e incongruenze nella stesura del regolamento. Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere Marco Ghionna. Iantorno ha fornito le risposte richieste ai due esponenti della minoranza che in sede di dichiarazione hanno tuttavia espresso insoddisfazione in merito alle risposte sui costi (interventi di Marco Ghionna , Adriana Calvelli e Stefania Galassi). Il punto è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza.

SERVIZIO ASSOCIATO DELLA SEGRETERIA COMUNALE

Spazio poi alla convenzione del servizio associato della segreteria comunale tra la Provincia di Cosenza ed il Comune di Rende su cui ha relazionato il vicensindaco Fabio Liparoti. Il segretario generale Ciriaco Di Talia fino al 31 dicembre 2026 presterà servizio per tre giorni alla settimana alla Provincia di Cosenza e per due giorni al Comune di Rende prima di trasferirsi definitivamente in piazza XV marzo a Cosenza. Nella discussione da registrare un piaccato intervento di Bilotti che ha contestato i criteri e i contenuti della convenzione. Sono seguite le repliche del segretario generale Ciriaco Di Talia, dello stesso Liparoti e di Francesco Tenuta (dichiarazione di voto). Il sindaco Sandro Principe ha ringraziato Di Talia per il lavoro svolto e punzecchiato la minoranza. Il punto è stato approvato grazie al voto compatto della maggioranza.

LA DISCUSSIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO

Il quarto punto all’ordine del giorno ha riguardato l’approvazione del Bilancio consolidato 2025. Ha illustrato i contenuti e i dettagli della pratica l’assessore al Bilancio Federico Jorio. Il bilancio consolidato è il documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Situazione dell’immobiliarizzazione, accelerazione delle riscossioni e una serie di elisioni i capisaldi del Bilancio consolidato. Nella discussione il primo a intervenire è stato il consigliere Eugenio Trombino che ha chiesto lumi sul documento contabile con particolare riferimento all’aumento dei debiti verso i fornitori, dei debiti tributari e dei fondi per rischi e oneri. L’assessore Jorio ha quindi fornito delucidazioni alle richieste dell’esponente della minoranza che tuttavia si è detto insoddisfatto per le risposte ottenute.

Principe, prendendo al balzo un passaggio dell’intervento dell’assessore Jorio, ha annunciato la predisposizione di una delibera, unitamente ad altre realtà italiane che affrontano la stessa problematica (tra cui Benevento), da inviare all’Anci e al ministero dell’Interno riguardo al fatto che il Comune di Rende a fronte di 36mila abitanti fornisce quotidianamente servizi per oltre il doppio delle persone, a causa della presenza dell’Università della Calabria e dell’area industriale, senza però risorse opportunamente adeguate da parte dello Stato. Dopo l’approvazione del Bilancio consolidato spazio infine alla variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 avente ad oggetto la ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 251 del 04/08/2026. Anche su questo punto, approvato poi dall’assise, ha relazionato l’assessore Jorio.