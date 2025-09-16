È morto Gaetano Tursi, sindaco di Francavilla Marittima

2 minuti per la lettura

Gaetano Tursi, eletto sindaco di Francavilla Marittima, nel 2021 aveva 74 anni, era un medico. Scomparso a causa di una crisi cardiaca mentre era ricoverato a Castrovillari. Il cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadina



Era in pieno svolgimento la festa in onore della Madonna degli Infermi per celebrare il 220° anniversario della sua prima apparizione, quando come un fulmine a ciel sereno nella cittadina si è diffusa la notizia del decesso del sindaco Gaetano Tursi.

MORTO IL SINDACO GAETANO TURSI, LA NOTIZIA DURANTE I FESTEGGIAMENTI PER LA MADONNA DEGLI INFERMI

L’evento funesto a causa di una crisi cardiaca sopraggiunta mentre era ricoverato presso l’Ospedale di Castrovillari proprio per i problemi cardiologici accusati giorni prima. Tutta la cittadina si è fermata sospendendo ogni evento in programma. Era in corso il concerto sulla musica degli anni ’90, evento conclusivo dei festeggiamenti in onore della Madonna degli Infermi quando, giunta la notizia del decesso, fermata ogni iniziativa in segno di lutto cittadino.

GAETANO TURSI, MEDICO DI BASE IN PENSIONE, ERA STIMATO DA TUTTI

Gaetano Tursi, medico di base in pensione, era molto stimato per la sua attività che continuava a svolgere quando qualcuno dei suoi ex assistiti aveva bisogno di lui.

I social sono invasi da messaggi di cordoglio per i familiari del medico e per la comunità di Francavilla Marittima. I messaggi arrivano da parte di sindaci del comprensorio e di amministrazioni comunali oltre che da tanti cittadini dell’Alto Jonio che hanno inteso dimostrare sostegno e vicinanza alle due figlie del dottore Tursi.

ELETTO SINDACO DI FRANCAVILLA MARITTIMA NEL 2021, AVEVA 74 ANNI

Eletto nel 2021, aveva 74 anni. L’amministrazione comunale esprime “cordoglio” e ricorda Tursi come una persona «contraddistinta da valori autentici e da una costante dedizione al bene comune».

IL CORDOGLIO DELL’AMMINISTRAZIONE



«Alla famiglia e alla comunità tutta – si legge nella nota – giungano i sentimenti di vicinanza e solidarietà da parte dell’intera comunità di Francavilla Marittima».

Tursi, medico di professione, era diventato sindaco all’esito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, alla guida di una lista civica che aveva ottenuto più del 51% dei voti.



Il comune di Francavilla Marittima fino alle prossime elezioni amministrative che, con ogni probabilità si terranno nella primavera del 2026, sarà guidato dal vice sindaco Pino Lucente.