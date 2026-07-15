Ats 2, conferenza dei sindaci a Rende

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Si è svolta a Rende la conferenza dei sindaci dell’Ambito territoriale sociale 2, focus sulla coprogrammazione per la non autosufficienza

RENDE (COSENZA) – «Qui non esistono guerre tra poveri: noi amministratori abbiamo doveri importanti, che ci impongono di collaborare per il bene di tutti i cittadini che si affidano a noi».

Con questa frase, il Sindaco di Rende, Sandro Principe, ha introdotto la conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale (Ats) di Rende è capofila, svoltasi la mattina del 13 luglio.

La seduta è iniziata con il benvenuto istituzionale a tre nuovi amministratori: il vicesindaco di Castrolibero, Raffaella Ricchio, il Sindaco di San Pietro in Guarano, Tiziana Agosto, e l’assessore al Welfare di Marano Marchesato, Gilda Macrito.

LE DECISIONI ADOTTATE

In un clima di collaborazione istituzionale concreta, l’assemblea del welfare territoriale ha deliberato alcune decisioni importanti. La prima, in ordine di scaletta, ha riguardato la coprogrammazione, assieme agli Enti del Terzo Settore, del Fondo per la non autosufficienza al termine di un percorso iniziato a marzo, che ha determinato una forte propensione per la dimensione domiciliare dell’assistenza e un sostegno importante ai progetti di vita, grazie all’approvazione di un catalogo aperto di interventi destinati a persone con disabilità grave e gravissima.

Sempre in tema di iniziative sociosanitarie, la Conferenza ha autorizzato la firma dell’accordo regionale tra Asp, Ats 2 e Distretto Valle Crati, relativo alla collaborazione interistituzionale per l’attivazione del Punto unico di accesso (Pua) ai servizi sociali e sanitari (e non più solo sanitari), che sarà composto da specialisti di Asp e Ats e che, assieme ad altri servizi, sarà ospitato nella nascente Casa di Comunità.

RIPROGRAMMAZIONE DEL FONDO “DOPO DI NOI”

Ancora: l’assemblea ha approvato la riprogrammazione del Fondo “Dopo di noi”, che finanzierà palestre per l’autonomia a partire già dai prossimi giorni.

Infine, si è acquisita la richiesta, avanzata dal Comune di Castrolibero, di rimodulare i concorsi per ruoli a tempo determinato, considerate le recenti assunzioni di personale amministrativo in seguito ai concorsi ministeriali.

La velocità di queste nuove acquisizioni, infatti, consentirà di mettere a bando posti per altre figure professionali necessarie ai Comuni dell’Ambito.

«Nessuno resta indietro: per l’Ats 2, guidato dal Comune di Rende, non è uno slogan ma un impegno», si legge in una nota dell’amministrazione comunale.