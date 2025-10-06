X
Protezione Civile: La settimana nazionale 2025 parte dall’Unical

6 Ottobre 2025

La Settimana Nazionale della Protezione Civile 2025 si apre all’Unical. Focus su ricerca e formazione per la prevenzione dei rischi. Intervengono i Ministri.

CATANZARO – L’edizione 2025 della Settimana Nazionale della Protezione Civile prenderà il via ufficialmente dall’Unical, ponendo l’accento sul ruolo cruciale di ricerca e formazione nella prevenzione dei disastri. L’iniziativa, istituita nel 2019 e legata alla Giornata Internazionale per la Riduzione del Rischio dei Disastri, il 13 ottobre 2025, mira a sensibilizzare i cittadini sulla fondamentale importanza della prevenzione.

PROTEZIONE CIVILE, APERTURA UFFICIALE ALL’UNICAL CON MINISTRA E CAPO DIPARTIMENTO

Il via ufficiale agli eventi è fissato per il 9 ottobre 2025, alle ore 15, presso il Teatro Auditorium Unical (TAU) di Piazza Vermicelli. All’inaugurazione è attesa la partecipazione di figure istituzionali di primo piano: interverranno il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e la Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Saranno presenti anche i rappresentanti del Camilab, il Centro di Competenza di Protezione Civile afferente all’ateneo calabrese.

RICERCA E NUOVE GENERAZIONI AL CENTRO

L’edizione 2025 vedrà un forte coinvolgimento di Atenei e Centri di Ricerca di tutto il Paese, che saranno protagonisti di iniziative dedicate alla divulgazione scientifica. Un’attenzione particolare sarà rivolta agli studenti e alle nuove generazioni, ritenute attori fondamentali per la costruzione di comunità più consapevoli e resilienti. Subito dopo la cerimonia di apertura, prenderanno il via i seminari tematici in cui esperti, ricercatori e istituzioni affronteranno le principali questioni legate alla protezione civile. Valorizzando così la conoscenza e la formazione come strumenti chiave per ridurre rischi e vulnerabilità.

