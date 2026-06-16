A Cerisano, la terza edizione della summer school “Desf4future”

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Cerisano investe sul futuro con la summer school “Desf4future”. Dalla formazione all’innovazione, passando per il merito e la valorizzazione dei giovani talenti. Con il plauso dell’Università della Calabria e dell’ufficio scolastico regionale, il borgo si afferma come modello di sviluppo per le aree interne.

CERISANO (COSENZA) – In un tempo in cui i piccoli centri si confrontano quotidianamente con le sfide dello spopolamento, della fuga dei cervelli e della carenza di opportunità, c’è un borgo calabrese che ha scelto di invertire la rotta. Quel borgo è Cerisano, che ancora una volta dimostra come visione, programmazione e coraggio possano trasformare un Comune dell’entroterra in un punto di riferimento per l’intera Regione. La conferma arriva dalla terza edizione della summer school “Desf4future”, iniziativa ormai consolidata che ha acceso i riflettori su Cerisano come laboratorio di innovazione, formazione e crescita culturale. Un progetto che non rappresenta soltanto un percorso didattico di alto profilo, ma una vera e propria strategia di sviluppo territoriale fondata sulle nuove generazioni.

Formare, orientare, costruire consapevolezza. È questa la direzione della summer school che coinvolge l’Università della Calabria e il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza (DESF), con l’obiettivo di accompagnare gli studenti delle scuole superiori in un percorso immersivo tra conoscenza, esperienza e orientamento universitario.

Desf4future: a Cerisano, la summer school trasforma il borgo in polo d’eccellenza

La giornata inaugurale si è trasformata in un importante momento di confronto sul futuro dei piccoli centri e sul ruolo che cultura, università e scuola possono svolgere nella loro rinascita. Un dibattito qualificato dalla presenza del rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, che ha testimoniato la vicinanza dell’Ateneo a un’esperienza considerata virtuosa e innovativa. Il rettore ha evidenziato il valore della sinergia costruita dall’amministrazione guidata dal sindaco Lucio Di Gioia, capace di mettere in rete istituzioni, sistema scolastico, università, famiglie e comunità locale. Un modello che guarda al futuro senza dimenticare le radici, valorizzando il patrimonio culturale e identitario del territorio come leva di crescita.

Parole di apprezzamento condivise dalla direttrice generale dell’ufficio scolastico regionale per la Calabria, Loredana Giannicola, che ha definito l’esperienza di Cerisano un autentico polo d’eccellenza. Un progetto che punta sulla cultura del merito e che introduce una visione innovativa di “università diffusa”, capace di portare formazione di qualità nei territori e di diventare esempio replicabile per molte altre realtà delle aree interne. Un riconoscimento importante che premia anni di investimenti e una strategia amministrativa chiara: fare della cultura e della formazione strumenti concreti di rigenerazione sociale ed economica.

Gli studenti selezionati saranno 25

A confermare il successo dell’iniziativa sono anche i numeri. Come evidenziato dal coordinatore del progetto, il professor Francesco Perri, l’edizione 2025 ha registrato un’adesione straordinaria, segnale evidente di una generazione che desidera avvicinarsi al mondo universitario già durante il percorso scolastico. Saranno venticinque gli studenti selezionati che, dal 14 al 19 giugno, vivranno un’esperienza immersiva tra le sale storiche di Palazzo Sersale e i laboratori dell’Università della Calabria. Cinque giorni di studio, ricerca e confronto con docenti ed esperti, in un percorso pensato per valorizzare talento, curiosità e competenze.

Un dato particolarmente significativo riguarda la provenienza dei partecipanti. I ragazzi arrivano da ogni area della Calabria: da Scalea a Praia a Mare, da Gioia Tauro a Castrovillari, da San Giovanni in Fiore a Tropea, passando per Catanzaro, Rende, Cosenza, Lamezia Terme e Crotone. Una rappresentanza regionale che conferma la capacità attrattiva di un progetto ormai riconosciuto come una delle esperienze formative più qualificanti del panorama calabrese.

Summer school Desf4future: obiettivi

La Summer School nasce con una missione chiara: promuovere la crescita culturale dei partecipanti, rafforzando allo stesso tempo la socialità e la capacità di orientarsi tra le opportunità offerte dal DESF e dall’Ateneo calabrese. L’approccio è multidimensionale e intreccia formazione, orientamento e sviluppo personale, in un contesto che pone al centro lo studente come protagonista attivo del proprio percorso.

Uno dei pilastri del programma è l’avvicinamento alle discipline economiche, statistiche e finanziarie attraverso lo studio di casi concreti e la discussione di temi di attualità. Particolare attenzione viene riservata all’educazione finanziaria e alle trasformazioni in corso: economia circolare, sostenibilità e digitalizzazione dei dati diventano chiavi di lettura fondamentali per interpretare il mondo contemporaneo. L’obiettivo è stimolare la curiosità e la capacità di collegare teoria e realtà, trasformando la conoscenza in strumento di comprensione critica.

Il metodo “learning by doing”

Al centro del percorso formativo c’è l’approccio “learning by doing”, che consente agli studenti di acquisire i concetti base delle discipline economiche, statistiche e finanziarie attraverso attività pratiche, esercitazioni e lavoro collaborativo. Un metodo che supera la lezione frontale tradizionale e favorisce un apprendimento più dinamico, partecipativo e duraturo. Accanto alle competenze disciplinari, la summer school punta con decisione sul potenziamento delle soft skills: comunicazione, collaborazione, capacità di adattamento e problem solving. Attraverso attività di gruppo, confronto continuo e momenti di socialità, i partecipanti imparano a lavorare insieme, a condividere idee e a sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie capacità relazionali.

Uno degli aspetti centrali del progetto è l’orientamento universitario. La summer school offre infatti una panoramica completa dell’offerta formativa dei corsi di laurea del DESF, fornendo agli studenti strumenti utili per compiere una scelta consapevole dopo il diploma. Un percorso di riflessione guidata sulle proprie inclinazioni e sulle opportunità di studio e crescita. Il programma si completa con una sezione dedicata agli sbocchi occupazionali delle lauree in ambito economico, statistico e finanziario. Attraverso dati aggiornati e testimonianze dirette, gli studenti potranno conoscere le reali prospettive professionali offerte da questi percorsi, comprendendo il legame tra formazione universitaria e mondo del lavoro.

Summer school Desf4future: un’opportunità di crescita che parte da Cerisano

I dirigenti scolastici e i docenti coinvolti hanno espresso profonda gratitudine all’amministrazione comunale per aver offerto agli studenti un’opportunità unica di crescita. In alcuni istituti, come quello di Gioia Tauro, l’entusiasmo suscitato dall’iniziativa ha persino reso necessario limitare il numero delle candidature.

La summer school “Desf4future” rappresenta oggi molto più di un evento formativo. È il simbolo di una Calabria che sceglie di investire sulle proprie eccellenze, di una comunità che guarda avanti e di un borgo che ha trasformato la cultura in una leva di sviluppo. Una sfida ambiziosa che continua a crescere e che dimostra come anche dai piccoli centri possano nascere grandi idee, capaci di generare opportunità, attrarre energie nuove e aprire orizzonti inediti per l’intera Calabria.