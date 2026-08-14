Il Peperoncino Festival torna a Diamante

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DIAMANTE (COSENZA) – LA trentaquattresima edizione del Peperoncino Festival si svolgerà a Diamante dal 9 al 13 settembre, sul lungomare, il lungofiume e il centro storico.

Un’edizione, che come sempre, rispetterà la formula che lo ha portato al successo con gastronomia, arte e cultura in salsa piccante. Un Festival che l’Accademia vuole dedicare al riconoscimento del “Peperoncino di Calabria IGP”, un sogno che si realizza dopo 25 anni di impegni e sacrifici.

Mercoledì 9, in piazza Municipio, il sindaco Achille Ordine consegnerà le chiavi della città a Re Peperoncino, che aprirà ufficialmente i festeggiamenti insieme all’ospite speciale Elisa Isoardi. Sul lungomare saranno presenti gli stand di “Mangiare Mediterraneo”, vetrina gastronomica del made in Calabria. Sul lungofiume, illuminato da Megalux, l’area food proporrà le specialità del territorio. Nella piazzetta San Biagio gli chef dell’Accademia e i Cuochi pittagorici saranno protagonisti di “Calabria nel piatto”, con show cooking e degustazioni guidate.

A Diamante per il Peperoncino festival arriverà anche lo chef stellato Alfonso Iaccarino che consegnerà a Ilario Vinciguerra il trofeo “Principe gourmet”, opera originale dell’orafo Gerardo Sacco, per l’iniziativa ideata da Cino Tortorella. Il maestro pizzaiolo Errico Porzio guiderà una serata dedicata alla pizza, con degustazioni e racconto delle tecniche di preparazione.