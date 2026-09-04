A Sila felix il tagliere più lungo d’Italia

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SPEZZANO DELLA SILA (COSENZA) – Il 5 e 6 settembre 2026 Camigliatello Silano diventa il palcoscenico di Sila Felix. E’ nuna due giorni dedicata alle eccellenze dell’altopiano tra natura, sport, enogastronomia e un record goloso: il “tagliere più lungo d’Italia”. Ma l’obiettivo dei promotori va oltre il weekend. Sila Felix è concepita come la prima tappa di un progetto pluriennale per costruire una piattaforma permanente di turismo esperienziale in Sila. Un turismo capace di animare il territorio anche fuori stagione.

La prima giornata si apre all’insegna del benessere e della connessione con la natura. Alle prime luci del mattino, presso la Chiesa di San Lorenzo, è in programma una sessione di yoga mattutino con vista sul Lago Cecita. Nel primo pomeriggio il focus si sposta su enogastronomia e mobilità sostenibile. Dalle 13 alle 15, all’Azienda Agricola Granata, laboratorio pratico di preparazione della pizza con farine da grani tradizionali e degustazione guidata di vini e formaggi d’alta quota. Dalle 15.30 alle 18, un tour guidato in ebike lungo le sponde del Lago Cecita. Prevista tappa alle aziende agricole Scrivano e Granata, con partenza dalla sede della Proloco di Camigliatello Silano. Il percorso sarà accompagnato da un interprete LIS.

Alle 18, all’Hotel Camigliatello, si terrà la conferenza stampa “Turismo enogastronomico in Sila: identità, prodotti, futuro”. La giornata si chiude con le degustazioni serali a cura del GAL Sila.

La seconda giornata mette in scena alcuni dei simboli più iconici del turismo silano. Dalle 10 alle 14.30, con partenza e rientro dalla Stazione di Camigliatello Silano, è possibile salire a bordo dello storico Treno della Sila, viaggiando su carrozze d’epoca nel cuore del Parco Nazionale e degustando un calice di vino del territorio.

L’evento clou va in scena alle 11.30 lungo Via Roma con “Il tagliere più lungo d’Italia”: un’imponente tavolata all’aperto pensata per accogliere contemporaneamente 250 persone per un grande aperitivo a base di salumi, formaggi e prodotti tipici della tradizione calabrese, realizzato in collaborazione con la Proloco di Camigliatello Silano e il GAL Sila. L’iniziativa è accompagnata dalle esibizioni dal vivo della Banda Passante Live Band e da un dj set fino alle 16.A chiudere la due giorni, dalle 16, con ritrovo al parcheggio del Cupone, un trekking al tramonto arricchito da intermezzi musicali itineranti tra i pini larici della Sila.