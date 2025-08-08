2 minuti per la lettura

Nuova toponomastica dello stadio “San Vito-Marulla” decisa dalla Giunta comunale di Cosenza: la tribuna stampa porterà il nome di Emanuele Giacoia, storica figura del giornalismo sportivo

LA Giunta comunale di Cosenza ha deliberato l’aggiornamento dell’elenco delle intitolazioni degli spazi e dei settori dello Stadio Comunale “San Vito – Gigi Marulla” anche in vista dei prossimi interventi di restyling e manutenzione. Lo scorso 9 aprile, infatti, il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria ha pubblicato il decreto di finanziamento (circa 7 milioni di euro) relativo alla riqualificazione dello Stadio Comunale “San Vito-Marulla”.

«Circostanza – si legge nella delibera – che aumenta l’opportunità di ridefinire la toponomastica interna dell’impianto in modo sistematico e aggiornato». Inoltre «le denominazioni attribuite nel corso del tempo ad alcuni settori dello stadio risultano oggi superate in virtù di interventi strutturali e modifiche logistiche sopravvenute, rendendosi necessaria una riorganizzazione razionale e coerente dell’intitolazione degli spazi e una nuova corrispondente intitolazione».

Lo scorso 25 febbraio, lo ricordiamo, è stata intitolata la “Tribuna A” (nota anche come “Tribuna scoperta”) ai Mario e Vincenzo Morelli, storici presidenti del Cosenza Calcio e rappresentanti di spicco dell’imprenditoria locale. Nell’attuale delibera sono state intitolate la sala (Rai) alla memoria di Vincenzo D’Atri «giornalista di comprovata fama, per anni capo dei servizi sportivi della sede Rai per la Calabria e autore dell’opera “Cosenza storia in rossoblù”», ritenuta di alto valore storico-documentale per la città. Mentre, su ulteriori indicazione dell’amministrazione comunale di Cosenza, è emersa l’intenzione di procedere anche all’intitolazione di altro settore dello stadio (precisamente, l’attuale tribuna stampa, diversa da quella già intestata a Giuseppe Carci) alla memoria del giornalista Emanuele Giacoia, professionista di rilievo nazionale, già in forza alla Rai sin dal 1958, figura di prestigio del giornalismo sportivo, noto per la sua partecipazione alle trasmissioni “Tutto il calcio minuto per minuto” e “Novantesimo minuto”. Tra le sue esperienze professionali, anche la direzione del Quotidiano della Calabria.

Emanuele Giacoia, scomparso il 18 agosto 2022

Si è dunque proceduto all’aggiornamento dell’elenco ufficiale delle intitolazioni degli spazi dello stadio comunale “San Vito – Gigi Marulla”, secondo la sequente nuova articolazione.