67° Carnevale di Castrovillari: il programma completo

67° Carnevale di Castrovillari: dal 23 febbraio al 4 marzo 2025, un’esplosione di colori, folklore e allegria. Il programma completo.

CASTROVILLARI (COSENZA) – La città si prepara a indossare la sua maschera più festosa. Dal 23 febbraio al 4 marzo 2025, il 67° Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore accenderanno le strade di musica, spettacoli e tradizione. Un evento che, come emerso durante la presentazione ufficiale al Cine Teatro Vittoria, non è solo festa, ma anche identità e cultura.

«Il Carnevale di Castrovillari rappresenta un appuntamento imperdibile che, anno dopo anno, continua a crescere grazie all’impegno e alla passione della comunità. È un momento di condivisione che unisce tradizione e innovazione, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza indimenticabile», ha dichiarato Gerardo Bonifati, direttore artistico della Pro Loco. «La città diventa un palcoscenico a cielo aperto dove la creatività si esprime attraverso sfilate, spettacoli e momenti di pura gioia. È bello vedere come le scuole, le famiglie e le associazioni partecipino con entusiasmo, dando vita a una festa che è di tutti e per tutti».

67° Carnevale di Castrovillari: dieci giorni tra spettacoli, folklore e tradizione

Dieci giorni di appuntamenti per grandi e piccini: dalle sfilate mascherate alle tradizionali serenate, dai laboratori di cartapesta alle serate musicali con band e DJ di richiamo. Il programma, illustrato nel dettaglio da Bonifati, include momenti dedicati alla cultura e allo sport, passeggiate in maschera, visite guidate e concorsi fotografici. Non mancheranno gli eventi legati al folklore internazionale, con il Gran Galà che vedrà la partecipazione di gruppi provenienti da Italia e dall’estero, e lo spazio riservato ai più piccoli con il “Fanciullo e il Folklore”, a cura della FITP, che offrirà esibizioni di mini folk.

«Il Carnevale di Castrovillari si conferma tra le manifestazioni più longeve e significative del Sud Italia», ha ribadito Bonifati. «Abbiamo lavorato per offrire un cartellone variegato e coinvolgente, capace di soddisfare tutte le fasce d’età e gli interessi. La vera forza di questa manifestazione è la partecipazione attiva della comunità: le scuole, le famiglie, le associazioni, tutti contribuiscono con passione e creatività».

L’immagine ufficiale: un ponte tra tradizione e modernità

L’immagine ufficiale di questa edizione fonde tradizione e modernità. Lo sfondo azzurro vibrante simboleggia la vitalità della festa, mentre le figure di Pulcinella, Organtino e Giangurgolo dominano la scena, richiamando le radici profonde del folklore calabrese.

Le istituzioni al fianco del Carnevale

«Il Carnevale non è solo un evento di intrattenimento», afferma Mimmo Lo Polito, sindaco di Castrovillari, «ma rappresenta un importante motore per l’economia locale, la promozione turistica e la valorizzazione delle nostre tradizioni. In questi giorni la città si trasforma, accogliendo migliaia di visitatori e offrendo a tutti un’esperienza unica. È la dimostrazione di come la cultura possa essere volano di crescita e sviluppo».

Dello stesso avviso Pasqualina Straface, consigliere regionale alla cultura: «Riconosciamo nel Carnevale di Castrovillari un evento di straordinaria importanza culturale e sociale. Manifestazioni come questa sono fondamentali per rafforzare l’identità di un territorio e per attrarre turismo, contribuendo così alla crescita economica e culturale dell’intero comprensorio. Castrovillari, grazie a questa kermesse, diventa vetrina della Calabria sul panorama nazionale».

Il presidente del GAL Pollino, Domenico Pappaterra, ha sottolineato la necessità di puntare sempre più in alto: «Il Carnevale di Castrovillari è un evento che merita i riflettori nazionali. È strutturato in maniera eccellente e potrebbe diventare un modello per altre realtà. Proporrò l’istituzione di un tavolo di lavoro per ampliare ulteriormente la portata e la visibilità di questa manifestazione».

Eugenio Iannelli, presidente della Pro Loco, ha evidenziato l’importanza dell’evento come collante per la comunità: «Il Carnevale di Castrovillari è un patrimonio che ci appartiene. È una tradizione che unisce generazioni e che riesce a mantenere viva l’identità culturale del nostro territorio. Vedere le strade piene di gente, i bambini che sfilano felici e le famiglie che partecipano con entusiasmo è la soddisfazione più grande. Questa è la nostra festa e ne siamo orgogliosi».

67° Carnevale di Castrovillari: il programma completo

Sabato 22 febbraio

La manifestazione prenderà il via sabato 22 febbraio, alle ore 17, con lo spettacolo per bambini “Bubble Show”, seguito dal “Carnival’s Grand Opening” e dalla performance della Little Italy Live Band. La serata si concluderà con il DJ set di Rosario Rummolo alle 23:00.

Dal 23 al 28 febbraio

Domenica 23 febbraio, la “Parata di Mascotte” animerà le strade della città. Nel pomeriggio spazio all’animazione per bambini con Pinco Pallino Joe e, in serata, il Dinner Live Show con la band I Discopatici. Lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26 e venerdì 28 febbraio saranno dedicati ai laboratori di cartapesta, mentre la serata di venerdì culminerà con il concerto della Alibi Vasco Rossi Tribute Band e il DJ set di Giuseppe Loricchio.

Sabato 1 marzo

Sabato 1° marzo, alle ore 17, andrà in scena il musical “Alice nel Paese delle Fiabe”, a cura della Compagnia Artisti Cilentani, che accompagnerà grandi e piccini in un viaggio tra personaggi fiabeschi, messaggi di speranza e valori universali come la lotta tra il bene e il male.

Domenica 2 e martedì 4 marzo

Le giornate clou saranno domenica 2 e martedì 4 marzo con le grandi sfilate che coloreranno le strade della città. Martedì 4, dalle 14:00, “Salutiamo il Carnevale” darà l’ultimo abbraccio alla manifestazione, che si concluderà con il veglione di addio animato da Brunella, Cubano Soy e Alfonseo.

Novità logistiche: il “Pala Organtino” nel cuore della città

Quest’anno, la tensostruttura “Pala Organtino” sarà installata nel cuore di Castrovillari, in piazza Biagio D’Arienzo, alle spalle della centralissima Via Roma, per ospitare numerosi eventi e garantire uno spazio confortevole anche in caso di maltempo.

Il Carnevale di Castrovillari tra tradizione e innovazione

Il Carnevale di Castrovillari non è solo una festa: è un ponte tra passato e presente, tra tradizione e innovazione, tra cultura e divertimento. È un inno alla vita e alla condivisione che, per dieci giorni, trasforma la città in un’esplosione di colori, musica e sorrisi. Appuntamento a Castrovillari, dove il Carnevale è magia, storia e cuore.