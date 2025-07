Salvatore Garbato: il make-up artist delle dive racconta la Calabria

3 minuti per la lettura

In giuria di Miss Italia Calabria 2025, il truccatore delle star Salvatore Garbato rende omaggio alla bellezza e alla cultura della Regione.

Non è solo una gara di fascino, né una semplice passerella di sogni: Miss Italia Calabria 2025 si conferma un tributo vibrante a una terra ricca di storia e bellezza da riscoprire. A raccontarla, pennello in mano e sensibilità d’artista, è Salvatore Garbato, make-up artist tra i più amati dalle dive e interprete di una bellezza che va oltre l’estetica, trasformandosi in autentica cultura.

Volto noto nei backstage di Rai, Sky e Mediaset, Garbato non si limita a truccare: plasma, racconta, valorizza. La sua firma, riconoscibile e inconfondibile, impreziosisce quest’anno il volto dell’elegante presentatrice Linda Suriano, esclusivista regionale del concorso e titolare della Carli Fashion Agency. Ma dietro i suoi pennelli si cela molto più di un semplice maquillage. Durante le serate di Miss Italia Calabria, Garbato – anche giurato – regala al pubblico pillole di cultura e curiosità, trasformando ogni passerella in un’occasione per riscoprire la Calabria. Dal Codex Purpureus Rossanensis, patrimonio Unesco, al primo concorso di bellezza dell’antichità, ogni racconto invita a guardare la regione con occhi nuovi: «Truccare un volto è come svelare un territorio: dietro ogni linea c’è un patrimonio nascosto da valorizzare», afferma.

Salvatore Garbato: il make-up artist delle dive in giuria di Miss Italia Calabria racconta la Regione

La sua è una vera e propria missione di bellezza consapevole. Il make-up, agli occhi di Garbato, è molto più di un velo di colore: è uno strumento per accrescere l’autostima, rivelare la bellezza interiore e raccontare la propria unicità. Un messaggio forte, soprattutto rivolto alle giovani donne calabresi, spesso costrette a confrontarsi con stereotipi e pregiudizi: «Vorrei che capissero che non esiste un solo tipo di bellezza — spiega — ma tanti modi di essere splendide, proprio come la nostra Calabria, fatta di coste, montagne, borghi antichi e tesori nascosti. Il make-up, come il nostro territorio, è fatto di strati preziosi da rivelare, non da nascondere. Ogni volto può diventare racconto, proprio come ogni angolo di questa meravigliosa Regione».

Di recente, Garbato ha firmato il make-up di Miss Italia 2024, Ofelia Passaponti, incantando la giuria con un look sofisticato nella tappa di “Miss Eye on Fashion” a Carolei, segno di uno stile senza tempo che sa rinnovarsi senza mai snaturarsi. Non a caso, è anche autore del libro Garbato Manuale di Make Up – Stare Bene con la Truccoterapia, manifesto della sua filosofia: la bellezza non è un trucco per nascondersi, ma un rituale per volersi bene.

Nel suo percorso professionale c’è tutto: la maestria dell’artigiano, la visione dell’artista e l’impegno di un ambasciatore del territorio. E così, mentre Miss Italia Calabria incorona le reginette del domani, Salvatore Garbato ricorda a tutti che la vera corona di questa terra è il suo patrimonio: una Calabria che, come un viso sapientemente truccato, aspetta solo di essere ammirata.