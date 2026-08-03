Lago ospita “Trame di eleganza”: la moda intreccia memoria e futuro

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Trame di eleganza: il borgo di Lago diventa palcoscenico di bellezza e identità. Tra antichi vicoli, creatività e saperi artigiani, una serata speciale per raccontare un territorio attraverso il linguaggio universale della moda. L’evento promosso dallo stilista Giuseppe Cupelli entra nel circuito “Trame di Moda” del Festival Moda Movie, manifestazione ideata dal direttore artistico Sante Orrico.

LAGO (COSENZA) – Ci sono luoghi in cui la bellezza prende voce, si trasforma in emozione, diventa memoria e visione. Luoghi in cui il pregio di una stoffa, il gesto preciso di una mano artigiana, l’estro di un creativo e la grazia di un abito riescono a tessere un filo invisibile capace di unire passato e futuro, radici e innovazione. È questa la forza di “Trame di eleganza”, la manifestazione che venerdì 7 agosto accenderà il cuore del centro storico di Lago, trasformando il borgo in un palcoscenico sotto le stelle. Moda, arte, artigianato, gusto e spettacolo si incontreranno in un unico grande racconto di bellezza.

Il Comune di Lago ospita “Trame di eleganza”

Un evento nato per celebrare l’identità di una comunità e il valore dei suoi luoghi attraverso la creatività, intesa come strumento di valorizzazione culturale e motore di rinascita per i piccoli borghi. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Lago, porta la firma dello stilista Giuseppe Cupelli, originario del paese, che ha scelto di tornare nella sua terra con un progetto capace di generare partecipazione, dialogo e nuove prospettive.

“Trame di eleganza” entra inoltre a far parte del circuito “Trame di Moda”, il progetto promosso dal festival Moda Movie, la manifestazione dedicata ai talenti della moda, del cinema e delle arti che da trent’anni, grazie all’intuizione del direttore artistico Sante Orrico, rappresenta un punto di riferimento per la scoperta e la promozione delle nuove generazioni creative. Un intreccio di esperienze e linguaggi che porta la moda fuori dai tradizionali luoghi dello spettacolo per restituirle una dimensione più profonda e autentica: quella del racconto dei territori, delle comunità e delle storie che li rendono unici.

La moda intreccia memoria e futuro

«Tornare a creare nel luogo in cui sono nato è prima di tutto un gesto di gratitudine- racconta Giuseppe Cupelli-. “Trame di eleganza” nasce dal desiderio di dimostrare che la moda può essere molto più di una semplice passerella: può diventare un linguaggio capace di raccontare un territorio, creare connessioni e accendere nuove energie. I piccoli borghi custodiscono un patrimonio straordinario e investire nella cultura e nella creatività significa costruire nuove possibilità per il loro futuro».

Nel Comune di Lago, tradizione e innovazione si incontreranno attraverso il lavoro di artigiani e artisti locali. Il programma prenderà il via nel pomeriggio con laboratori didattici dedicati ai bambini, momenti pensati per avvicinare le nuove generazioni alla manualità e alla fantasia, affiancati da una mostra mercato di prodotti artigianali e handmade. I visitatori potranno passeggiare tra le vie del borgo alla scoperta delle eccellenze locali, dei sapori della tradizione enogastronomica e delle numerose professionalità che custodiscono antichi saperi trasformandoli in nuove forme di espressione.

La magia della passerella sotto le stelle

Il momento più suggestivo arriverà alle 21.00, quando la scenografica gradinata del centro storico si trasformerà in una passerella sotto le stelle. Protagoniste saranno le creazioni firmate da Giuseppe Cupelli, insieme agli abiti dei finalisti del Festival Moda Movie, giunto quest’anno alla sua 30ª edizione, in un incontro ideale tra giovani talenti, creatività e territorio. Un ruolo centrale sarà affidato anche ai professionisti della bellezza del territorio: make-up artist e hair stylist cureranno l’immagine delle modelle e dei modelli, contribuendo con il loro talento a definire l’identità estetica della serata.

«Per la nostra comunità è motivo di grande orgoglio sostenere un’iniziativa come “Trame di eleganza”- sottolinea il sindaco di Lago, Fiorenzo Scanga-. Pur essendo un piccolo paese, il nostro borgo ha saputo esprimere nel tempo tante persone che si sono distinte nei più diversi ambiti professionali, culturali, artistici e imprenditoriali. Anche il mondo della moda può vantare talenti legati alla nostra comunità, come Giuseppe Cupelli, che con questa manifestazione ha scelto di restituire qualcosa al proprio paese».

“Trame di eleganza” lancia un messaggio ben preciso: il valore di un luogo si misura dalla capacità delle persone che lo abitano di immaginare, costruire e condividere nuove prospettive.