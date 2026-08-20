Musei e sviluppo del territorio, il programma del dibattito organizzato da Icom

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CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Reso noto il programma degli interventi del dibattito sui Musei di impresa organizzato dal Coordinamento Calabria e Basilicata di ICOM Italia. Il tema dell’incontro è “Musei d’impresa per lo sviluppo del territorio: impatto economico, culturale e sociale e qualità museale in evoluzione”. L’appuntamento è al Museo della Liquirizia Amarelli di Corigliano Rossano per il 21 agosto alle ore 18,30.

IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Previsti due tavoli di confronto e co-progettazione, entrambi alle 18,30. Tavolo A: Impatto dei musei d’impresa sul territorio. Tavolo B: Qualità museale e prospettive di miglioramento continuo.

Alle 18,30 previsti anche i saluti istituzionali di Pina Amarelli, direttore del Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli”, e di Marco Amato, GdL Musei d’impresa di ICOM Italia e associazione Museimpresa. Ad introdurre e moderare gli interventi Anna Cipparrone, coordinatore regionale Calabria e Basilicata di ICOM Italia. Maria Rosaria Napolitano, docente di Economia e Gestione d’Impresa relazionerà su “Oltre l’impresa. Musei, memoria e sviluppo dei territori”.

Previsti, a seguire, gli interventi di Gianluca Gariuolo (Museo Essenza Lucano), “Storie di territori e luoghi di saper fare: il museo di impresa”; Tania Cerquiglini (Museo Carta Rubbettino), “Eterotopie nelle aree interne: guardare il margine per definire ilcentro. Dai processi di democratizzazione culturale alla trasformazione territoriale con la democrazia del pensiero”; Christian Fadda (Museo GIAS Experience), “Custodire il passato, raccontare il futuro: il valore del museo d’impresa GIAS Experience”; Pina Amarelli (Museo della Liquirizia), “Museo come Hub culturale del territorio; Leo Emilio Salvatore (Lanificio Leo), “Museo d’impresa, Il valore dei processi di produzione industriale di patrimonio all’interno delle dinamiche di evoluzione del Made in Italy”; Giacomo Costa (Museo Vi.Te.S. Librandi), “Radici e futuro: il museo Vi.Te.S. come custode del territorio e della

biodiversità”; Eugenio Celestino (Museo della Ginestra, della Lana e della Seta), “Un museo come presidio della memoria artigianale calabrese e il suo impatto sul territorio”; Emanuele Milasi (MuseA), “Restanza museale”.

Consulta il programma completo a questo link.

Le conclusioni saranno coordinate dai consiglieri del Coordinamento Regionale Calabria e Basilicata di ICOM Italia Tiziana Battafarano, Teresa Carnevale e Marilena Cerzoso.