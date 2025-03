3 minuti per la lettura

Gli interventi al ciclo di seminari di Pedagogia dell’antimafia sul tema dell’educazione alla giustizia per riflettere sulle disuguaglianze

RENDE – Educare non è mai abbastanza. L’impegno dedicato all’educazione deve essere instancabile e sempre rinnovabile, soprattutto quando si parla di lotta alla mafia. Un’idea che l’Università della Calabria ha fatto sua e che manda avanti con forte impegno.

Non sono pochi gli attori coinvolti in questa missione: primo fra tutti Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’antimafia, nonché curatore e coordinatore del quattordicesimo ciclo seminariale di Pedagogia dell’antimafia. Si è, infatti, svolto il secondo degli incontri previsti dal percorso. Il titolo dell’appuntamento «Educare alla giustizia» non lascia alcun dubbio sugli intenti della giornata.

PEDAGOGIA DELL’ANTIMAFIA

«Educare alla giustizia vuol dire dare sostanza alla grammatica dell’antimafia. Riflettere sulle strutture della disuguaglianza sociale, su quei contesti dove gli educatori del futuro dovranno intervenire», esordisce. Le lezioni teoriche sono sempre affiancate «da biografie credibili e vere, che diano significato alla parola» conclude il professore Costabile, riferendosi all’ospite della giornata: il procuratore Vincenzo Capomolla.

L’iniziativa rivolta, in particolare, agli studenti del corso di studio di Scienze dell’educazione, ma accessibile a tutti, rappresenta «una testimonianza concreta del ruolo cruciale che la nostra università sta svolgendo nella costruzione della legalità. È, infatti, l’educazione l’unico mezzo per vincere la guerra» secondo la definizione di Francesco Scarcello, prorettore vicario dell’UniCal.

PEDAGOGIA E ANTIMAFIA, LA MISSIONE EDUCATIVA

La missione educativa dell’università si irradia anche in altre direzioni: l’adesione a EUPeace, il progetto europeo che mira a insegnare il valore della pace, della giustizia e dell’inclusione, alla quale si aggiunge l’erogazione di alcuni insegnamenti trasversali, rivolti a chiunque sia interessato, ad esempio quello riguardante la violenza di genere e molti altri ancora, come informa lo stesso Scarcello.

«Oggi più che mai bisogna promuovere il dialogo tra formazione e giustizia, tra università e istituzioni per creare impegno e consapevolezza», è la necessità avvertita da Rossana Adele Rossi, coordinatrice di Scienze dell’educazione e Scienze pedagogiche.

In merito alla lotta alla mafia, il ciclo seminariale di Pedagogia dell’antimafia è uno strumento ottimale per veicolare una serie di valori, che non devono fermarsi ai riceventi, ma essere a loro volta ritrasmessi.

«Sarete voi, un domani, a dover agire da educatori e a indirizzare i ragazzi sulla giusta strada. Sappiate fare buon uso del vostro senso critico e della vostra consapevolezza perché il futuro è nelle vostre mani» è il messaggio del comandante provinciale dei carabinieri di Cosenza, il colonnello Andrea Mommo.

EDUCARE ALLA GIUSTIZIA

«Educare alla giustizia significa mettere in azioni campi di sapere molto differenti tra loro. È un progetto educativo che richiede un approccio multidisciplinare e interdisciplinare: il diritto, la filosofia e l’etica. Questo ampio spettro di saperi deve essere messo in campo nella lotta alla cultura mafiosa» è la sintesi della relazione di Ines Crispini, presidente del comitato unico di garanzia dell’UniCal.

«La lotta alle mafie è possibile attraverso l’edificazione di una nazione istruita. Il rapporto tra educazione e democrazia è fondamentale. L’università è il tempo del futuro e della conoscenza» è l’intervento conclusivo di Mario Caligiuri, direttore del Master in Intelligence dell’ateneo.

GLI INCONTRI ALL’UNICAL

L’Università della Calabria si mostra ancora una volta all’avanguardia e attenta a una serie di temi, attuali, in particolar modo, nel Mezzogiorno d’Italia. Lo scopo diventa quello di costruire una rete di educatori formata, responsabilizzata e preparata, pronta a tracciare il percorso verso un futuro più radioso e integro.