UNICAL VOICE – L’Unical rinnova il proprio impegno con “Campus in Salute”

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“Campus in Salute” all’Università della Calabria è la giornata di screening senologico gratuito in collaborazione con il Lions Club International. L’iniziativa promuove prevenzione e diagnosi precoce all’interno del CUS.

L’attenzione al benessere della comunità universitaria resta una delle direttrici lungo le quali si sviluppa l’azione dell’Università della Calabria. Un impegno perseguito dalla nuova governance di ateneo che, nell’ultimo anno, ha contribuito a far riconoscere l’Unical come modello nazionale per le politiche a sostegno della salute psicologica e che trova ulteriore espressione in iniziative dedicate alla prevenzione, come “Campus in Salute”, la giornata di screening senologico gratuito promossa in collaborazione con il Lions Club.

SCREENING SENOLOGICO GRATUITO: PREVENZIONE E SALUTE AL CENTRO DEL CAMPUS

L’iniziativa si è svolta giovedì 18 giugno, dalle 9 alle 13, presso le strutture del CUS, offrendo così a studentesse, docenti e personale tecnico-amministrativo la possibilità di sottoporsi a controlli specialistici direttamente all’interno del campus. Le visite – fondamentali per la diagnosi precoce delle patologie mammarie – sono state effettuate da medici ecografisti esperti previa prenotazione. Per gli eventuali utenti rimasti in lista d’attesa vi sarà la possibilità di beneficiare di una corsia preferenziale in occasione delle prossime giornate di screening. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi precoce e sul ruolo della prevenzione, mettendo anche in risalto il valore della sinergia tra Ateneo e realtà associative del territorio per creare una comunità sempre più attenta alle esigenze del campus e delle persone che lo vivono ogni giorno.