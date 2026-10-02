Cosenza, Michelle Vizza vince le Olimpiadi italiane di statistica

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Michelle Vizza studentessa del liceo scientifico statale “G.B. Scorza” vince le Olimpiadi italiane di statistica

COSENZA – Il Liceo Scientifico Statale “G.B. Scorza” di Cosenza registra il suo primo grande successo dell’anno scolastico: Michelle Vizza, studentessa della classe 2 L del liceo matematico, si è classificata al primo posto in Italia nelle prove individuali delle Olimpiadi italiane di statistica, nella categoria riservata alle classi prime delle scuole secondarie di secondo grado.

La notizia è arrivata direttamente dal Team delle Olimpiadi italiane di statistica, che ha invitato la studentessa e la docente referente, la professoressa di matematica Daniela De Salvo, alla cerimonia di premiazione. L’appuntamento è fissato per la mattinata del 20 ottobre 2026 nell’Aula Magna della sede centrale dell’Istat, a Roma, in via Cesare Balbo 14, dove Michelle sarà accolta insieme ai migliori studenti di tutta Italia. Il programma della giornata sarà comunicato nei prossimi giorni.

LA SODDISFAZIONE DEL LICEO

«Michelle ha messo insieme intuito, rigore e una grande curiosità», commenta la professoressa Daniela De Salvo. «Questo risultato premia il suo impegno e mostra quanto la statistica sappia parlare ai ragazzi, quando la si vive attraverso problemi reali.»

Il risultato assume un valore particolare perché arriva da una classe del liceo matematico, il percorso che il Liceo Scorza ha attivato di recente anche grazie alla volontà della dirigente scolastica, Rosanna Rizzo. Una scelta che ha dato alla matematica un ruolo da protagonista, non come disciplina isolata ma come linguaggio per leggere la realtà e dialogare con tutte le altre materie, e che il primo posto di Michelle conferma con i fatti. L’intera comunità scolastica si stringe attorno alla studentessa e ai suoi docenti, con l’augurio che questo traguardo sia l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni.