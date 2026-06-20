UNICAL VOICE – Stuart Fails to Save the Universe riserva grandi sorprese

3 minuti per la lettura

Stuart Fails to Save the Universe: uno spin-off innovativo nato da The Big Bang Theory, una delle più note sitcom-comedy americane sta per approdare sugli schermi.

HBO Max annuncia ufficialmente l’uscita, prevista per il 24 luglio negli Stati Uniti, di una nuova sitcom, dal carattere comico e fantascientifico -Stuart Fails to Save the Universe- in cui è proprio Stuart, iconico personaggio del franchise “The Big Bang Theory” (2007-2019) a ricoprirne il ruolo centrale. Si tratta del nuovo capolavoro di Warner Bros. Television e Chuck Lorre Productions, frutto della collaborazione tra Zak Penn e i co-produttori della celebre serie americana: Chuck Lorre e Bill Prady.

LA GRANDEZZA DI THE BIG BANG THEORY VIVE NEGLI SPIN-OFF

Un primo successo arrivò con il prequel “Young Sheldon”, uscito tra 2017 e 2024. La serie riscosse un enorme successo e continua a farlo anche oggi, riuscendo ad attirare la curiosità e l’attenzione di numerosi altri spettatori che non erano ancora entrati nel mondo di Sheldon Cooper. Dopo il primo spin-off “Georgie & Mandy’s First Marriage”, arriva il secondo.

Chuck Lorre sembra virare completamente dalle altre riproduzioni successive al franchise, ma non se ne allontana troppo. Una cosa è certa. Ritorneremo nel noto comic book store di Stuart Bloom (interpretato da Kevin Sussman), che non è più solo un semplice negozio di fumetti: si trasforma in una location perfetta per l’inizio di una storia inaspettata. Infatti, per i nerd di Pasadena non è finita qui: saranno messi alla prova, e così il loro legame di amicizia (o quasi).

La comicità e il carattere un po’ buffo e goffo continueranno ad animare la personalità di Stuart, lasciando vivere quella stessa essenza che ha conquistato il pubblico nel format originale.

«Scrivere questa serie con Chuck e Zak è stato davvero divertente, e sono certo che quella gioia si percepirà anche sullo schermo. Inserire personaggi che abbiamo amato in ‘The Big Bang Theory’ all’interno di una complessa storia di fantascienza è incredibilmente gratificante», affermano gli esecutori produttivi, entusiasti di questa collaborazione.

COSA DOBBIAMO ASPETTARCI DA STUART FAILS TO SAVE THE UNIVERSE?

Come suggerisce il titolo, le cose non andranno proprio bene. Stuart deve ristabilire la realtà dopo aver involontariamente distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, causando accidentalmente un Armageddon del multiverso che lo esporrà anche a un suo clone.

In questa pericolosa e assurda missione verrà aiutato dalla sua fidanzata Denise, dall’amico geologo Bert e anche dal fisico quantistico ed eterno rompiscatole, nonché Leader supremo di un mondo parallelo, Barry Kripke. La chiave per arrivare a capo di tutto saranno, non a caso, i superpoteri e i fumetti che tanto amano. E chissà che nel frattempo non ci si imbatta in versioni alternative dei personaggi che già conoscevamo.

A quanto pare, sembra discostarsi dalla trama dell’originale. Ambizioso e bizzarro, questo nuovo capitolo porta con sé dei cambiamenti, affiancati dalla comicità di sempre. In fondo, The Big Bang Theory è stato solo l’inizio di un mondo che ha ancora molto da raccontare: questa volta in una dimensione fantascientifica. Intanto, nell’attesa del grande debutto l’entusiasmo dei fan cresce. E vale la pena chiedersi: “Sarà una sitcom dal sapore intrigante e innovativo o la novità che lo riguarda farà storcere il naso ai più appassionati della serie dall’anima nerd? Lo scopriremo presto.