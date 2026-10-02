International Film Festival di Luino: per “Even” è tris di premi

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Per Even è tris di premi al Lakes Noir International Film Festival di Luino: Miglior opera prima a Giulio Ancora, miglior attrice non protagonista a Simona Cavallari e miglior attrice emergente a Federica.

PAGLIAROLI LUINO (VARESE) – Importante affermazione per Even, il film scritto, diretto e montato da Giulio Ancora, alla prima edizione del Lakes Noir International Film Festival, che si è svolto nella splendida cornice di Luino, sul lago Maggiore. Il film ha conquistato tre riconoscimenti. Il primo è il Premio Miglior Opera Prima, assegnato a Giulio Ancora, con una motivazione particolarmente significativa: «Alla straordinaria e folgorante opera del regista, capace di colpire e attirare l’attenzione grazie a una visione registica originale, tesa e di grande impatto emotivo». Una motivazione che sottolinea la forza della visione cinematografica dell’autore e il carattere personale del suo esordio alla regia.

FILM FESTIVAL, I PREMI AL FILM EVEN E IL LEGAME CON LA CALABRIA

Il successo di Even prosegue con il riconoscimento a Simona Cavallari, premiata come Miglior Attrice Non Protagonista: «Per l’intensità e la verità con cui dà vita a personaggi indimenticabili». A Federica Pagliaroli è stato invece assegnato il Premio Miglior Attrice Emergente, con la motivazione: «Talento luminoso e di straordinaria freschezza». Tre riconoscimenti che premiano regia, esperienza e talento emergente. La conferma dell’attenzione riservata al film dalla giuria del festival. Prodotto da Lob&Partners, con Ottavio Chiappetta, Barbara Chiappetta e Luigi Vircillo, e realizzato con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission, Even è un’opera profondamente legata al territorio calabrese. Il film è stato girato tra Cosenza e la Sila, luoghi che contribuiscono in maniera significativa alla sua identità visiva e narrativa.

Liberamente ispirato alla storia di Roberta Lanzino, Even non intende ricostruire la vicenda reale, ma trae ispirazione da essa per sviluppare un racconto cinematografico autonomo, nel quale memoria, dolore, violenza e ricerca della verità diventano elementi centrali della narrazione. Il film affronta il tema della violenza contro le donne attraverso una storia di finzione e si concentra soprattutto sulle conseguenze emotive e psicologiche del trauma e sul peso che gli eventi del passato possono continuare ad avere nel presente. La partecipazione al Lakes Noir International Film Festival ha rappresentato un momento importante per il film e per il suo cast. Alla manifestazione era presente anche l’attrice Francesca Laino, insieme alla rappresentanza artistica di Even, in occasione del percorso del film all’interno della prima edizione del festival.

IL TRIONFO A LUINO E IL LEGAME CON LA CALABRIA

Per Giulio Ancora, il riconoscimento come Miglior Opera Prima rappresenta un momento particolarmente significativo del percorso di Even: «Ricevere questo premio e leggere una motivazione così importante è una grande soddisfazione. La giuria ha riconosciuto quella che era la mia intenzione nel realizzare Even: cercare una visione personale, capace di creare tensione e, soprattutto, di arrivare allo spettatore attraverso le emozioni. Sono, inoltre, particolarmente felice per i premi assegnati a Simona Cavallari e Federica Pagliaroli. Sono riconoscimenti che appartengono a tutto il film e a tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto».