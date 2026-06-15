Luzzi, notte d’opera sotto le stelle con il tenore Moreno Montalto

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La magia della lirica torna protagonista a Luzzi con il concerto del tenore Moreno Montalto in occasione della Festa nazionale della musica.

LUZZI (COSENZA) – Il cuore della musica torna a battere forte a Luzzi, pronto a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto dove emozione, cultura e bel canto si fondono in un unico, travolgente evento. In occasione della Festa nazionale della musica, celebrata ogni anno il 21 giugno in oltre 180 Paesi del mondo e promossa dal Ministero della Cultura, dalla Commissione europea, dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e da AIPFEM, la musica diventa linguaggio universale, ponte tra territori e generazioni.

A farsi promotrice dell’iniziativa è la Pro Loco La Terra dei Lucij, che in collaborazione con il Comune di Luzzi aderisce alla manifestazione internazionale e celebra anche un traguardo significativo: i dieci anni dalla costituzione dell’associazione. Un anniversario che si traduce in un evento di grande prestigio e forte identità culturale.

Un viaggio nel cuore dell’Italia in musica

Il 21 giugno 2026, dalle 21.00 alle 23.30, l’anfiteatro comunale di Luzzi si trasformerà in una vera cassa armonica sotto le stelle. Qui andrà in scena il concerto del tenore e pianista Moreno Montalto, dal titolo evocativo: “Italia… un viaggio in musica”. Un percorso sonoro intenso e raffinato che attraversa la tradizione lirica italiana, le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone e le suggestive melodie della canzone napoletana, in un intreccio capace di parlare al cuore e alla memoria collettiva. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti, secondo le disposizioni dell’Ufficio Tecnico di Luzzi, a conferma della volontà di rendere la musica un bene accessibile e condiviso.

Il tenore Moreno Montalto in concerto

Protagonista della serata sarà Moreno Montalto, artista diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza. La sua carriera lo ha portato sui più importanti palcoscenici lirici nazionali e internazionali: da Venezia a Verona, da Hong Kong a Macao, fino a New York, Modena, Bologna e Spoleto. Tra le tappe più significative, anche la partecipazione a prestigiosi tour sotto la guida della Fondazione Pavarotti e recenti successi nei grandi teatri italiani, tra cui il Teatro Massimo Bellini, dove lo spettacolo ha riscosso un ampio consenso di pubblico e critica.

“Italia… un viaggio in musica” non è solo un concerto, ma un progetto artistico identitario, ideato dallo stesso Montalto: un racconto musicale dell’Italia attraverso la lirica, il cinema e la tradizione popolare.

Una voce, una visione, una scuola artistica

Oggi l’artista continua il suo percorso di crescita sotto la guida del tenore Gianluca Terranova, consolidando una formazione vocale e interpretativa che unisce tecnica, sensibilità e visione contemporanea del repertorio classico.

Luzzi, città della musica e della cultura

La serata del 21 giugno non sarà soltanto un concerto, ma un invito a riscoprire il valore della musica come identità, memoria e futuro. Luzzi diventa così luogo d’incontro tra arte e comunità, tra radici e orizzonti internazionali. Una festa, un anniversario, un viaggio. E soprattutto, una promessa: quella della musica che unisce, senza confini.