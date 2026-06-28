Il violino di luce di Andrea Casta accende l’estate al Teatro dei Ruderi di Cirella

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Un’esplosione di musica, luci ed emozioni ha illuminato il Teatro dei Ruderi di Cirella. Andrea Casta ha inaugurato la stagione estiva 2026 con uno show di grande impatto scenico.

DIAMANTE (COSENZA) – Il cielo di Cirella si è acceso come una scenografia naturale irripetibile: la luna piena filtrava tra veli di nuvole, le stelle sospese in un fondale immobile punteggiavano l’orizzonte, il mare, visto dall’alto, si distendeva come un respiro oscuro e infinito, mentre il profilo millenario del Teatro dei Ruderi si trasformava in pura narrazione visiva. In questo scenario onirico, Andrea Casta ha inaugurato la stagione estiva 2026 con una serata che ha superato i confini del concerto per diventare esperienza immersiva totale. Con il suo iconico violino luminoso a LED, il violinista di fama internazionale ha dominato la scena fondendo virtuosismo, energia e innovazione in uno show dal forte impatto visivo. Fasci di luce hanno ridisegnato lo spazio scenico, visual digitali hanno dialogato con le pietre antiche del sito archeologico, mentre lo strumento diventava esso stesso regia: non accompagnava lo spettacolo, lo guidava.

Ogni nota si è trasformata in vibrazione, ogni assolo in una traiettoria che attraversava il pubblico prima ancora dell’aria. A scandire l’attesa, il dj set di Ciccio Adamo ha accompagnato il tramonto, trasformandolo in una lenta e suggestiva transizione verso il cuore ritmico della serata. A chiudere il cerchio, il dj set finale di Digital Max ha restituito la notte alla sua natura più festiva, sigillando un evento costruito come un viaggio sonoro in più capitoli.

Andrea Casta in concerto al Teatro dei Ruderi di Cirella

Quando Andrea Casta è salito sul palco, il suo archetto luminoso ha squarciato il buio come una lama di luce. Un segno distintivo ormai riconosciuto a livello internazionale, capace di trasformare il gesto tecnico in linguaggio scenico. La risposta del pubblico è stata immediata. Applausi, cori, un’arena in fermento. La distanza tra palco e platea si è completamente dissolta: numerosi spettatori hanno lasciato i propri posti cercando una prossimità diretta con l’artista, seguendo ogni suo movimento, catturando l’istante tra selfie e video in diretta. Una partecipazione continua, istintiva, quasi viscerale. Non semplici spettatori, ma frammenti attivi di un unico flusso condiviso.

«La Calabria mi ha sempre regalato tanta accoglienza e tanto calore – ha raccontato l’artista nella nostra intervista-. Tornare in questa terra per inaugurare la stagione estiva è stato speciale. Il Teatro dei Ruderi di Cirella è straordinario: non avevo mai suonato qui. Salire su questo palco è stato un onore». Un debutto, dunque, ma non un primo incontro con il territorio. Questa familiarità con la nostra Regione ha reso la serata ancora più intensa, come se l’attesa fosse già parte dello show. Il cuore della sua poetica resta il violino.

«L’archetto illuminato richiama Star Wars, può ricordare una bacchetta magica- ha spiegato Casta-. Non è solo estetica: è un modo per entrare in un mondo fatto di immaginazione, emozioni, ricordi. L’idea è lasciare fuori la quotidianità e riscoprire una parte più eroica di noi stessi». Sul palco questa visione prende forma: ogni brano diventa sequenza visiva, ogni passaggio musicale si intreccia con immagini digitali, trasformando la performance in un racconto multimediale incessante.

Soddisfazione per l’amministrazione comunale di Diamante

Il risultato è stato un crescendo di emozioni culminato in una lunga standing ovation. Il legame con la Calabria, per Andrea Casta, è solo agli inizi: nuove date lo attendono tra Ionio e Tirreno, in un’estate che si annuncia ancora una volta all’insegna della luce e della contaminazione tra linguaggi. A chiusura della serata, l’amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per l’evento inaugurale della stagione estiva. Il primo cittadino Achille Ordine ha sottolineato come l’apertura sia stata «straordinaria e di altissimo livello», evidenziando la qualità della proposta artistica. Il sindaco di Diamante ha poi rimarcato come l’estate si presenti «ricca, strutturata e ambiziosa», con un calendario di appuntamenti pensato per valorizzare il territorio e rafforzarne la vocazione culturale e turistica.