Partono i concerti: Giorgia all’Arena dei Cedri

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Il concerto di Giorgia inaugurerà il cartellone di eventi dell’Arena dei Cedri a Santa Maria del Cedro, dando il via a un mese di grande musica.

Manca solo un giorno a uno degli appuntamenti estivi più attesi della nostra regione: il concerto di Giorgia, una delle voci più amate e straordinarie della musica italiana. Lunedì 3 agosto, l’artista inaugurerà il ricco cartellone di eventi dell’Arena dei Cedri con il suo G Summer Tour, portando sul palco uno spettacolo che ripercorrerà i più grandi successi della sua carriera in una scaletta capace di emozionare e coinvolgere il pubblico. L’evento è promosso dal Comune di Santa Maria del Cedro, in collaborazione con il direttore artistico Alfredo De Luca, ed è cofinanziato dalla Regione Calabria nell’ambito dell’Avviso dedicato agli eventi di forte interesse turistico promosso dal Dipartimento Turismo.

NEI GIORNI A SEGUIRE DOPO IL CONCERTO DI GIORGIA ANCHE ALTRI ARTISTI ALL’ARENA DEI CEDRI

Il concerto di Giorgia darà il via a un intero mese all’insegna della musica dal vivo, con un programma di alto profilo artistico pensato per rafforzare l’attrattività turistica del territorio anche nei primi giorni di agosto, attraverso una proposta culturale di respiro nazionale. L’Arena dei Cedri si prepara così a vivere una stagione ricca di grandi emozioni, confermandosi sempre più come un punto di riferimento per la musica live in Calabria e nel Sud Italia, grazie a una programmazione che unisce qualità artistica, richiamo turistico e valorizzazione del territorio.