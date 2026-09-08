Settembre Rendese, Carl Brave in concerto

Carl Brave1 minuto per la lettura
Il cantautore Carl Brave si esibirà il 25 settembre nell’edizione del Settembre Rendese e della Notte dei Ricercatori
RENDE (COSENZA) – Ex basketball player con ambizioni nazionali e voce di primo piano del rap colto, capace di uscire dai recinti del genere, come testimoniano le collaborazioni con Noemi e Max Gazzé.
Il cantautore e rapper romano, Carl Brave, si esibirà la sera del 25 settembre a piazza Vermicelli nel Campus dell’Università della Calabria.
L’evento, organizzato con l’importante collaborazione del Comune di Rende, fa parte allo stesso tempo della sessantunesima edizione di Settembre Rendese e de La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici.
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