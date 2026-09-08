X
<
>

Settembre Rendese, Carl Brave in concerto

| 8 Settembre 2026 15:03 | 0 commenti

Carl Brave

Carl Brave

rende, settembre rendese, carl brave
1 minuto per la lettura

Il cantautore Carl Brave si esibirà il 25 settembre nell’edizione del Settembre Rendese e della Notte dei Ricercatori

RENDE (COSENZA) – Ex basketball player con ambizioni nazionali e voce di primo piano del rap colto, capace di uscire dai recinti del genere, come testimoniano le collaborazioni con Noemi e Max Gazzé.

Il cantautore e rapper romano, Carl Brave, si esibirà la sera del 25 settembre a piazza Vermicelli nel Campus dell’Università della Calabria.

L’evento, organizzato con l’importante collaborazione del Comune di Rende, fa parte allo stesso tempo della sessantunesima edizione di Settembre Rendese e de La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA