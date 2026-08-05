Il Wonder tour di Nina Zilli fa tappa a Corigliano Rossano

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Tappa del Wonder tour di Nina Zilli a Corigliano Rossano, questa sera a Schiavonea, alle 22, per ripercorrere i successi della sua carriera

ARTISTA dalla cifra inconfondibile, Nina Zilli ha costruito nel tempo un percorso coerente, lontano dalle derive più immediate del pop contemporaneo. Il suo universo sonoro attinge al soul classico, al rhythm and blues e alle atmosfere retrò. Tutte rielaborate con una sensibilità moderna che evita ogni forma di nostalgia sterile.

Sul palco, questa ricerca si traduce in un concerto che privilegia la qualità degli arrangiamenti e la centralità della voce. La voce è l’elemento che resta il vero fulcro dell’esperienza.

La tappa di Nina Zilli a Corigliano-Rossano, questa sera al Palmeto di Schiavonea, alle 22, si inserisce in un mini-tour calabrese che conferma il ruolo crescente della regione nel circuito dei grandi eventi estivi. Il repertorio del “Wonder Tour” attraversa le tappe principali della sua carriera, alternando brani più noti a momenti di maggiore introspezione musicale.

Il risultato è un equilibrio calibrato tra energia e intimità, capace di coinvolgere pubblici diversi senza rinunciare a una forte identità autoriale. In un panorama spesso dominato da produzioni veloci e consumi rapidi, il live di Nina Zilli si distingue per la sua vocazione artigianale.

Ogni dettaglio, dalla scelta dei suoni alla costruzione della scaletta, contribuisce a restituire alla musica una dimensione più densa, quasi tangibile. Un invito ad ascoltare, più che semplicemente a sentire.