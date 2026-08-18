The Memories Film Fest, il Festival dedicato al cinema d’archivio

1 minuto per la lettura

CI SONO immagini che il tempo non cancella. Restano custodite negli archivi, nei vecchi rulli di pellicola, nei film di famiglia e nei documentari che hanno raccontato la Calabria di ieri. The Memories Film Fest nasce proprio per riportare alla luce questo patrimonio, trasformandolo in un’occasione di incontro tra memoria, cinema e territorio.

E’ partito il 16 agosto per chiudersi oggi, tra Camigliatello Silano e Bocchigliero (Cosenza). E’ tornata la quarta edizione del festival dedicato al cinema d’archivio e alle nuove forme del documentario. Un progetto che invita a riscoprire il passato attraverso lo sguardo del presente.

Nello scenario della Sila Greca, materiali d’archivio, pellicole ritrovate e immagini raccontano la Calabria di un tempo. Un dialogo con il cinema contemporaneo, aprendo nuove prospettive sulla memoria collettiva e sull’identità dei luoghi.

Il percorso è stato accompagnato da una giuria composta da professionisti del panorama cinematografico e documentaristico, chiamata a valutare le opere in concorso. Attraverso proiezioni, incontri e momenti di approfondimento, The Memories Film Fest conferma la propria vocazione a valorizzare il patrimonio audiovisivo come strumento di ricerca, conoscenza e narrazione del territorio, mettendo in dialogo storia, comunità e linguaggi contemporanei.