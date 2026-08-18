The Memories Film Fest, il Festival dedicato al cinema d’archivio

Il particolare di una delle locandine del The Memories Film Fest1 minuto per la lettura
CI SONO immagini che il tempo non cancella. Restano custodite negli archivi, nei vecchi rulli di pellicola, nei film di famiglia e nei documentari che hanno raccontato la Calabria di ieri. The Memories Film Fest nasce proprio per riportare alla luce questo patrimonio, trasformandolo in un’occasione di incontro tra memoria, cinema e territorio.
E’ partito il 16 agosto per chiudersi oggi, tra Camigliatello Silano e Bocchigliero (Cosenza). E’ tornata la quarta edizione del festival dedicato al cinema d’archivio e alle nuove forme del documentario. Un progetto che invita a riscoprire il passato attraverso lo sguardo del presente.
Nello scenario della Sila Greca, materiali d’archivio, pellicole ritrovate e immagini raccontano la Calabria di un tempo. Un dialogo con il cinema contemporaneo, aprendo nuove prospettive sulla memoria collettiva e sull’identità dei luoghi.
Il percorso è stato accompagnato da una giuria composta da professionisti del panorama cinematografico e documentaristico, chiamata a valutare le opere in concorso. Attraverso proiezioni, incontri e momenti di approfondimento, The Memories Film Fest conferma la propria vocazione a valorizzare il patrimonio audiovisivo come strumento di ricerca, conoscenza e narrazione del territorio, mettendo in dialogo storia, comunità e linguaggi contemporanei.
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