Risate garantite con Brignano “Bello di mamma”

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“Bello di mamma”: Enrico Brignano mette in campo, ancora una volta, tutta la sua capacità di raccontare e sdrammatizzare il presente attraverso lo sguardo della donna più importante della nostra vita. Lo spettacolo “Bello di mamma!” andrà in scena oggi all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro nell’ambito della rassegna diretta da Alfredo De Luca.

Quel “bello di mamma”, che proteggeva o rimetteva in riga, diventa il punto di partenza di uno spettacolo che racconta un po’ le giornate di tutti. La mamma ha sempre ragione e il suo abbraccio è un rifugio sicuro. Volto tra i più amati del teatro e della comicità italiana, Brignano porta in scena un one man show che dove si intrecciano ironia, racconto personale e osservazione del quotidiano.

Lo stesso Brignano racconta la genesi di questo spettacolo, in particolare del titolo “Bello di mamma!”. «Nasce – dice – da una frase che mia madre mi disse una sola volta. Ero stato sei mesi in America, lei pensava che non tornassi più. Le feci una sorpresa e quando mi vide disse: “Alla fine sei tornato, bello di mamma”. Mi si strinse il cuore. Oggi che lei non c’è più, quelle parole mi tornano addosso con una forza diversa. Ho voluto metterle nel titolo perché appartengono a me, ma credo appartengano anche a tanti figli e a tante madri».

L’artista mette in scena un’idea di madre che molti riconoscono. «La prendo anche un po’ in giro, – spiega – come facevo quando era viva, per quei comportamenti tipici delle mamme, soprattutto con i figli maschi. Mia madre aveva un modo tutto suo di stare al mondo e io provo a riportarlo sul palco con il sorriso, perché il teatro mi ha insegnato che si può parlare delle ferite senza togliere respiro al pubblico».

Parlare della mamma è anche parlare di gesti quotidiani e di cibo. «Mia madre preparava queste insalatone enormi, con dentro di tutto. Formaggio, lattuga, spumante, pan di Spagna. Però magari mancava il riso. E quando le chiedevo: “Ma nell’insalata di riso il riso non c’è?”, lei rispondeva: “Ma perché, nell’insalata di riso ci vuole il riso?”. Sono ricordi così che sul palco diventano racconto, perché hanno dentro casa, voce, carattere e amore».

Racconti che fanno sorridere ma che inteneriscono anche il cuore. Dice Brignano che nello spettacolo «mi interessa raccontare quello che resta nelle persone che abbiamo amato: il loro modo di parlare, i loro consigli, perfino certe abitudini che ci portiamo dietro senza accorgercene. Sul palco ci sono emozioni, ma anche tanta ironia».

In scena da 43 anni Brignano ha ancora tanto da raccontare ma anche un grande bagaglio che si porta dietro. «Sul palco ci sono dei bauli, e dentro quei bauli ci sono pezzi della mia storia. Ogni baule richiama uno spettacolo, un titolo, una stagione della mia vita. Alcuni sono lavori di tanti anni fa, altri appartengono a un tempo più recente. È un modo per guardarmi indietro senza nostalgia fine a sé stessa. Dopo 43 anni di palco, ogni tanto bisogna aprire i bauli e capire che cosa si è portato con sé».

Il tour è partito il 25 giugno e sta attraversando l’Italia dalle arene estive ai teatri. Brignano è pronto a incontrare il suo pubblico, oggi quello calabrese, e a osservarlo. «Per me – conclude – ogni replica sarà un incontro diverso, perché diverso è il pubblico che avrò davanti. “Bello di Mamma!” parla di memoria, ma parla anche del presente: di come siamo diventati, di come comunichiamo e di quello che continuiamo a cercare, nonostante tutto cambi così velocemente».