A Fuscaldo il Festival delle alici e la regata sul mare

2 minuti per la lettura

A Fuscaldo Marina torna il Festival delle Alici: quattro giorni tra enogastronomia, spettacoli, memoria e la regata “Fuscaldo’s Cup”.

Il Festival delle Alici del Tirreno Cosentino“, manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti di maggiore richiamo dell’estate calabrese. Torna a Fuscaldo Marina dal 30 luglio al 2 agosto, una rassegna ormai consolidata nel panorama degli eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico e culturale della Calabria. Il Festival continua a puntare sulla promozione dell’identità marinara del territorio e sulla valorizzazione della celebre alice di Fuscaldo, prodotto simbolo della tradizione locale e protagonista di un percorso che unisce gastronomia, turismo e cultura. Nel corso degli anni la manifestazione ha saputo ritagliarsi uno spazio di rilievo tra gli eventi estivi della regione, attirando visitatori da tutta la Calabria e da numerose altre aree del Paese.

ANCHE QUEST’ANNO UN PROGRAMMA RICCO E ARTICOLATO IL FESTIVAL DELLA ALICI

L’edizione di quest’anno si presenta con un programma ricco e articolato. Tra gli appuntamenti più attesi figurano gli show cooking dedicati alle eccellenze del territorio, pensati per raccontare la qualità delle produzioni locali attraverso il lavoro di chef e operatori del settore. Non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento, con un coinvolgente flash mob, spettacoli di videomapping che illumineranno gli spazi della manifestazione e le performance di artisti di strada. Ampio spazio sarà riservato anche agli eventi sportivi e legati alla tradizione del mare.

LA FUSCALDO’S CUP E L’OMAGGIO AD ANGELO VASSALLO

Tornerà infatti la Fuscaldo’s Cup, accompagnata dalla tradizionale Veleggiata “Bruno Giordano“, appuntamento che negli anni è diventato un simbolo del legame tra la comunità fuscaldese e il proprio patrimonio marittimo. Tra i momenti più significativi del Festival ci sarà inoltre una serata dedicata alla memoria di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore di Pollica, figura diventata emblema dell’impegno per la legalità, la tutela dell’ambiente marino e la valorizzazione sostenibile dei territori costieri. Un tributo che vuole richiamare l’attenzione sui valori della difesa del mare e della promozione delle comunità rivierasche. Attraverso gastronomia, cultura, spettacolo e tradizioni, la manifestazione continua a rappresentare un’importante occasione di promozione territoriale, contribuendo a rafforzare l’immagine di Fuscaldo come destinazione turistica capace di coniugare identità, accoglienza e qualità delle proprie produzioni.

IL PROGRAMMA DELLA FUSCALDO’S CUP E DELLA VELEGGIATA BRUNO GIORDANO

Per Fuscaldo’s Cup – Veleggiata “Bruno Giordano”, l’appuntamento dedicato alla vela che sabato 1 agosto porterà nelle acque di Fuscaldo Marina equipaggi provenienti da diverse località della costa tirrenica. Il programma prenderà il via alle ore 15 con la partenza della veleggiata, nelle acque antistanti il lungomare. Tra le novità il “Saluto al sole musicale”, previsto alle 18, quando il maestro Daniele Palma si esibirà al sax tra le imbarcazioni al tramonto. Alle 19.30 gli equipaggi sbarcheranno per attraversare corso Margellina in una sfilata che li condurrà fino a Piazza Marconi. Qui, alle 20, è in programma il talk “Buon Vento – Racconti dal mare”, occasione di confronto sui temi dello sport. A seguire si svolgerà la cerimonia di premiazione.