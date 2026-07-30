Festival a Castrovillari: Folklore dal mondo sul Pollino

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Dal 19 al 23 agosto 2026 Castrovillari ospita la 40ª Estate Internazionale del Folklore con gruppi da tutto il mondo.

Quarant’anni di storia, cultura e dialogo tra i popoli. Dal 19 al 23 agosto 2026 Castrovillari ospiterà la 40ª edizione dell’Estate Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino, manifestazione che da quattro decenni rappresenta uno dei più importanti appuntamenti regionali dedicati alle tradizioni popolari e allo scambio culturale internazionale.

L’IDENTITÀ VISIVA PER IL QUARANTENNALE DEL FESTIVAL

Per celebrare questo importante traguardo, il grafico Paolo La Falce ha firmato l’identità visiva del Festival, ispirandosi al claim storico “Festival Mondiale del Folklore”. Il logo della quarantesima edizione racchiude i colori del mondo, la Terra, la danza e i segni delle diverse identità culturali, evocando un unico grande abbraccio tra i popoli. Anche il manifesto ufficiale ripercorre, attraverso un intreccio di immagini, la storia dell’Estate del Folklore, raccontandone il passato, celebrando il presente e proiettandola verso il futuro con lo spirito che da sempre anima la manifestazione: unire culture e tradizioni attraverso la musica e la danza.

I GRUPPI INTERNAZIONALI DEL FOLKLORE SUL PALCO DI PIAZZA GALLO DI CASTROVILLARI

Nello scenario di Piazza Gallo si alterneranno i gruppi folklorici provenienti da Brasile, Ecuador, Georgia, Nuova Zelanda, Panama, Perù, Stati Uniti e Italia, con il Gruppo Folklorico “Città di Castrovillari” nel ruolo di padrone di casa, pronto ad accogliere le delegazioni internazionali in una grande festa delle tradizioni popolari.