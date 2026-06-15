Premio moda città di Praia a Mare: presentata la 5ª edizione

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Presentata la 5ª edizione del Premio moda città di Praia a Mare: il 6 settembre 2026 il Viale della Libertà si trasformerà in una passerella a cielo aperto.

PRAIA A MARE (COSENZA) – Praia a Mare si prepara a vivere una nuova, attesissima stagione all’insegna della moda, della cultura e della valorizzazione del territorio. Domenica 14 giugno 2026, al Palazzo delle Esposizioni, è stata ufficialmente presentata la 5ª edizione del Premio Moda Città di Praia a Mare, l’evento che il prossimo 6 settembre 2026 trasformerà il Viale della Libertà in una scenografica passerella a cielo aperto. Un appuntamento ormai consolidato, capace di unire moda, spettacolo, inclusione sociale e promozione identitaria del territorio.

Una rete istituzionale e creativa per la crescita del territorio

La conferenza stampa ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e protagonisti del mondo dello spettacolo e della moda. Sono intervenuti l’Onorevole Antonio De Caprio, in rappresentanza della Regione Calabria, il sindaco di Praia a Mare Antonino De Lorenzo, la vice sindaca Maria Pia Malvarosa e gli assessori Elisa Selvaggi e Francesco Di Deco. Presenti anche Giovanni Russo (GLR Produzioni Roma e organizzatore di Miss Lido), Giancarlo De Luca, ideatore e promoter del Premio Moda, e il direttore artistico Roberto Mandarano.

«Per noi, questa edizione ha un significato particolare perché segna un’evoluzione concreta del lavoro svolto fino a oggi- ci ha confessato Giancarlo De Luca -. Il Premio Moda è diventato un contenitore dinamico, in cui creatività e progettualità si incontrano in modo sempre più maturo e strutturato. È questo, oggi, il vero valore aggiunto: la capacità di fare sistema e di generare opportunità reali per chi partecipa. Il nostro impegno è quello di mantenere alta la qualità artistica e organizzativa, senza perdere la nostra identità e il legame con il territorio. Ogni edizione deve lasciare un segno, non solo in termini di spettacolo, ma anche di crescita culturale e professionale».

Premio moda città di Praia a Mare: la nuova sinergia con ARSAC

La grande novità dell’edizione 2026 è la collaborazione con ARSAC Calabria, che lega in modo diretto creatività e patrimonio agroalimentare. Ogni stilista in gara sarà infatti chiamato a realizzare almeno un capo ispirato ai prodotti autoctoni calabresi, in un percorso narrativo che trasforma la moda in linguaggio identitario. Un’iniziativa che punta a raccontare la Calabria attraverso tessuti, forme e suggestioni legate alla sua eccellenza agricola e culturale.

Spazio al sociale: “Donna in Rosa” per la prevenzione

Accanto allo spettacolo e alla creatività, grande attenzione sarà riservata al sociale. Protagoniste anche le donne dell’Associazione Sanità e Vita, impegnata nella prevenzione del tumore al seno. Durante la serata andrà in scena il momento speciale “Donna in Rosa”, un’iniziativa simbolica che porterà in passerella un messaggio forte di sensibilizzazione, forza e consapevolezza.

Premio moda città di Praia a Mare, ospiti e spettacolo: tra arte e televisione

Tra gli ospiti già annunciati spicca il nome di Giuseppe Fata, artista e creative designer di fama internazionale, noto per le sue iconiche teste-scultura, opere che hanno calcato le passerelle più prestigiose del mondo. Presente anche il regista televisivo Angelo Apolito, professionista di lunga esperienza nel panorama televisivo nazionale. La conduzione della serata sarà affidata alla giornalista Rossella Pagano, che guiderà il pubblico in un racconto tra eleganza, spettacolo e valorizzazione delle eccellenze calabresi.

Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per il sostegno costante dell’amministrazione comunale, che fin dalla nascita del progetto ha creduto nella sua crescita e nel suo valore promozionale. Il Premio Moda si conferma così un volano strategico per l’immagine turistica e culturale di Praia a Mare, rafforzando la sua identità di polo creativo del Tirreno cosentino.

Il doppio appuntamento dell’estate 2026

Il calendario sarà scandito da due eventi chiave: il 26 agosto 2026 la finale del concorso nazionale Miss Lido, e il 6 settembre il grande défilé del Premio Moda. Due appuntamenti distinti ma sempre più interconnessi, destinati a portare in città stilisti, artisti, operatori del settore e pubblico da tutta Italia.

Il conto alla rovescia è già iniziato

Praia a Mare si prepara a vivere un’estate da protagonista. Moda, bellezza e identità territoriale si intrecciano in un progetto che punta a consolidare la città come punto di riferimento nel panorama degli eventi del Mezzogiorno. Il conto alla rovescia è iniziato: il Viale della Libertà è pronto a diventare, ancora una volta, una passerella sotto le stelle.