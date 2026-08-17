Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Città di Torano Castello 2026

9 minuti per la lettura

Diciannovesima tappa di Miss Italia Calabria 2026: eletta Miss Città di Torano Castello 2026. Ecco i prossimi appuntamenti.

TORANO CASTELLO (COSENZA) – Torano Castello torna a essere palcoscenico di bellezza, talento e valorizzazione territoriale. Il Comune della Media Valle del Crati ha ospitato per il quarto anno consecutivo la selezione di Miss Italia Calabria, rinnovando il legame tra la prestigiosa manifestazione e le comunità che scelgono di raccontarsi attraverso il concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia. Una serata in cui il fascino della passerella ha incontrato la storia e le peculiarità del territorio, portando sotto i riflettori non soltanto le aspiranti miss, ma anche un patrimonio fatto di cultura, tradizioni, arte ed eccellenze locali. L’appuntamento, inserito nell’87ª edizione di Miss Italia, ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe, confermando la capacità della kermesse di andare oltre lo spettacolo e trasformarsi in una vetrina per i Comuni calabresi.

A conquistare la fascia di Miss Città di Torano Castello 2026 è stata Alessandra Romano di Lauropoli, che con questo titolo ha ottenuto il pass per le finali regionali di Miss Italia Calabria. Sul podio anche Matilde Comparatore di Locri, seconda classificata con la fascia di Miss Givova, e Greta Panciotto di Mirto, terza classificata con la fascia di Miss Framesi. Quarta classificata Ilenia Perri Altomare di Amantea, quinta Sofia Garelli di Polistena e sesta Giovanna Prisco di Santa Maria del Cedro.

Miss Italia Calabria 2026

Prima ancora delle fasce, delle corone e dei riflettori, c’è una squadra. È il volto meno visibile di Miss Italia Calabria, quello che non sale sul palco ma costruisce, passo dopo passo, ogni appuntamento. Un lavoro fatto di organizzazione, relazioni, competenze e una passione capace di trasformare una semplice tappa in un grande evento. È su questa idea di squadra che si fonda il progetto guidato da Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali di Miss Italia e titolari della Carli Fashion Agency. Un percorso itinerante che attraversa la Calabria e che, in ogni tappa, prova a creare un legame autentico con le comunità che lo ospitano. Il concorso diventa così molto più di una competizione. È un progetto corale nel quale amministratori, partner, professionisti, tecnici e volontari mettono a disposizione energie e professionalità. Un lavoro spesso lontano dagli occhi del pubblico, ma decisivo per la riuscita dello spettacolo.

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Città di Torano Castello 2026

A Torano Castello, per il quarto anno consecutivo, questa alchimia si è rinnovata. «Siamo particolarmente felici di essere tornati a Torano Castello- affermano Linda Suriano e Carmelo Ambrogio. Qui abbiamo trovato negli anni una comunità calorosa e accogliente. Quando un evento riesce a tornare nello stesso luogo per più edizioni significa che si è instaurato un legame sincero. Per questo ringraziamo l’amministrazione comunale e il sindaco Lucio Franco Raimondo. Ma un ringraziamento altrettanto importante va a tutte le persone che compongono la nostra squadra. Dietro una serata che dura poche ore ci sono giorni e settimane di lavoro, sopralluoghi, organizzazione e attenzione a ogni particolare».

E se il risultato è una serata capace di riempire una piazza e raggiungere contemporaneamente un pubblico numeroso attraverso il web, il valore della manifestazione si misura anche nella capacità di creare partecipazione. Poi ci sono loro, le ragazze, protagoniste del progetto: «A loro vogliamo dire di vivere questa esperienza fino in fondo. Non bisogna pensare soltanto al risultato finale. Una fascia o una corona sono importanti, ma non rappresentano tutto ciò che questa esperienza può offrire. Ci sono le emozioni, le amicizie, le occasioni, la crescita personale e la possibilità di scoprire aspetti di sé che magari non si conoscevano. Ringraziamo anche le famiglie, che le sostengono e le accompagnano in questo percorso con entusiasmo e affetto».

Miss Italia Calabria 2026: partner

La forza di un progetto si misura anche dalla rete di relazioni che riesce a costruire nel tempo. Ed è proprio grazie al sostegno dei partner che Miss Italia Calabria ha consolidato il proprio percorso, trasformando ogni tappa in un appuntamento capace di unire spettacolo, promozione e racconto. Tra le realtà che da anni accompagnano la manifestazione c’è Carlomagno Auto, presenza storica al fianco del concorso regionale e delle sue protagoniste lungo l’intero tour. A dare voce e continuità al racconto sono invece i media partner Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio FM 90.2, che seguono le diverse tappe del percorso regionale.

Torano Castello ospita Miss Italia Calabria 2026

A Torano Castello, questo racconto ha trovato uno scenario di particolare fascino. Adagiato nel cuore del Medio Crati, a circa 370 metri sul livello del mare, il borgo domina il paesaggio circostante in una posizione panoramica compresa tra i torrenti Finita e Turbolo. Un patrimonio che si svela attraverso i suoi luoghi simbolo: dalla Chiesa Matrice di San Biagio al Convento di Sant’Antonio, dalla Chiesa di San Giovanni alla Chiesa di San Pietro, passando per la Porta del Vaglio, il Museo Archeologico, la Torre Bizantina e gli Archi di Santa Barbara. A completare il quadro sono i monumenti, i portali, le piazze e i vicoli del centro storico, elementi di un’identità che ancora oggi conserva il fascino della memoria.

Non solo storia e architettura. Torano Castello custodisce anche una forte vocazione agricola ed enogastronomica e rientra nell’area di produzione dell’Olio extravergine di oliva Bruzio DOP – Valle Crati, una delle espressioni più autentiche delle produzioni di qualità calabresi. È in questo contesto che la tappa di Miss Italia Calabria 2026 ha assunto un significato che va oltre la competizione. Per una sera, Torano Castello è diventato il punto d’incontro tra la bellezza delle concorrenti e quella di un borgo che custodisce storia, cultura e tradizioni.

Lo spettacolo: tema anni ’90

Un salto indietro nel tempo con lo sguardo rivolto al presente. Miss Italia Calabria 2026 sceglie gli anni ’90 come filo conduttore dell’edizione, riportando sul palco atmosfere, suoni e immagini di un decennio che ha segnato profondamente un’intera generazione. Non una semplice celebrazione nostalgica, ma una rilettura contemporanea di un’epoca sospesa tra analogico e digitale, tra il desiderio di futuro e il valore delle relazioni autentiche. È questo il filo conduttore scelto per l’edizione 2026, che trasforma gli anni ’90 in una vera e propria cifra stilistica dello spettacolo. A firmare la direzione artistica è Linda Suriano, che insieme a Larissa Volpentesta ha accompagnato il pubblico in un viaggio nel tempo costruito con ritmo, energia e richiami a un decennio ancora capace di evocare ricordi, emozioni e legami.

La musica ha avuto un ruolo centrale nel racconto, affidato all’energia e alle sonorità della band “I Freschi di Zona”, mentre la dimensione visiva è stata impreziosita dalle coreografie curate da Lia Molinaro e interpretate da Alessia Mandoliti e Niccolò Pacenza. A chiudere il viaggio musicale della serata è stata la voce di Giovanni Segreti Bruno, cantautore calabrese che ha costruito negli anni un percorso ricco di riconoscimenti e nuove contaminazioni. Vincitore di Area Sanremo 2018 e del Premio Amnesty International Emergenti 2025, oggi l’artista è impegnato in una nuova fase della propria ricerca musicale con “Musciaria”, progetto che nasce dal desiderio di esplorare nuove sonorità e linguaggi, mettendo in dialogo tradizione e contemporaneità.

Torano Castello ha ospitato Miss Italia Calabria 2026 per il quarto anno consecutivo

Il sindaco di Torano Castello, Lucio Franco Raimondo, ha accolto con entusiasmo la tappa di Miss Italia Calabria, sottolineando il valore dell’iniziativa: «Per Torano Castello ospitare per la quarta volta Miss Italia Calabria è motivo di grande orgoglio, ma soprattutto rappresenta una preziosa occasione di promozione. La manifestazione ha una forte valenza regionale e nazionale e ci permette di unire due obiettivi per noi fondamentali: valorizzare il talento e la bellezza delle ragazze e, allo stesso tempo, far conoscere le peculiarità del nostro territorio.

Torano Castello, in questo senso, ha davvero molto da raccontare. La sua posizione strategica nella Media Valle del Crati, nel contesto della provincia di Cosenza, si accompagna a un patrimonio ricco di storia, arte, cultura e tradizioni enogastronomiche. Abbiamo luoghi di grande valore, dalle nostre chiese all’Istituto Museo Civico Archeologico, fino all’area archeologica di Cozzola Torre, che custodisce testimonianze di un passato antico, risalente al IX secolo a.C. È un patrimonio che vogliamo valorizzare e far conoscere sempre di più. Crediamo fortemente nella necessità di rilanciare Torano Castello e iniziative come questa ci offrono l’opportunità di accendere i riflettori sulle nostre eccellenze e di raccontare una Calabria diversa, ricca di storia, bellezza e potenzialità».

Miss Italia Calabria 2026

Un patrimonio che il primo cittadino guarda al futuro con l’ambizione di trasformarlo in una concreta opportunità di crescita: «Vogliamo che il nostro passato e il nostro presente diventino parte attiva dello sviluppo della Calabria. Abbiamo una storia importante alle nostre spalle, ma dobbiamo avere la capacità di trasformarla in una risorsa per il futuro». Infine, il sindaco Raimondo rivolge un messaggio alle aspiranti miss, invitandole a non lasciarsi scoraggiare dai risultati e dalle difficoltà: «Il mio augurio è che siano determinate e che continuino a credere nei propri obiettivi. Non tutte riescono a essere premiate, ma una sconfitta non deve mai rappresentare un punto di arrivo. I traguardi importanti non si raggiungono facilmente: servono impegno, sacrificio e soprattutto la capacità di rialzarsi. Anche da una delusione bisogna trovare la forza di guardare avanti e ripartire con maggiore determinazione».

Miss Città di Torano Castello 2026: la giuria

A decretare la vincitrice della diciannovesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Orlando Russo (Framesi), Lia Molinaro (coreografa), Arianna Fazio (presidente Associazione “Le nuvole blu”), Gianni Testa (produttore discografico), Sandro Mosca (giornalista), Antonio Gentile (scrittore e informatore editoriale), Natalia Caruso (studentessa), Giuseppe Leta (cameriere), Elisa Cervarolo (studentessa).

Miss Città di Torano Castello 2026

Per Alessandra Romano, neoeletta Miss Città di Torano Castello 2026, la fascia conquistata può rappresentare il primo passo di un percorso ancora tutto da scrivere. L’emozione per il risultato si intreccia con un sogno coltivato da tempo: quello di trasformare la passione per lo spettacolo in un progetto concreto: «Sono davvero emozionata. Non mi aspettavo di salire sul podio e ricevere questa fascia mi rende felicissima. Mi sono iscritta al concorso un po’ per gioco, ma anche con la voglia di mettermi alla prova e dimostrare prima di tutto a me stessa di potercela fare. La danza mi accompagna sin da bambina. Vorrei continuare a coltivare la mia passione e trasformarla, un giorno, in un vero percorso professionale».

Miss Italia Calabria 2026: prossimi appuntamenti

Il viaggio di Miss Italia Calabria prosegue, con un calendario di appuntamenti che porterà il concorso in alcuni dei luoghi più rappresentativi della Regione. Nuovi scenari e nuove protagoniste si preparano così a entrare nella storia della manifestazione. Le prossime date da segnare in agenda sono: il 17 agosto a Dipignano, il 19 agosto a Oriolo, il 20 agosto a Santa Maria del Cedro.