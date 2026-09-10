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Il 19 e 20 settembre all’interno di Luc.Mar.Expo in via Roald Amundsen si svolgerà la terza edizione di “Rende Tattoo Convention”

RENDE (COSENZA) – Non c’è due senza tre. È tutto pronto per la terza edizione della “Rende Tattoo Convention” in programma il 19 e 20 settembre. La location sarà nella zona industriale di Rende all’interno di Luc.Mar.Expo in via Roald Amundsen. Oltre cento artisti nazionali e internazionali del tatuaggio per due giorni saranno presenti oltre il Campagnano. C’è ovviamente la possibilità di tatuarsi scegliendo il professionista o la professionista che meglio si addice alle proprie aspettative.

NON SOLO UNA FIERA DEL TATUAGGIO

Non solo tatuaggi. Sarà infatti un evento a 360 gradi con contest, performers e spettacoli. A svelare i dettagli della “Rende Tatto Convetion” è la Wish Eventi che organizza la manifestazione. «Abbiamo pensato a un evento in cui, oltre alle eccellenze dell’arte dei tatuaggi, possano trovare sfogo una serie di iniziative di intrattenimento per chi visiterà gli stand», spiegano i promotori. Spazio ovviamente alla musica con il concerto del rapper Gemello il 19 settembre alle ore 20. Ma non è finita qui. Sono previste anche esibizioni di scuole di danza e di break dance che animeranno la due giorni rendese dedicata al mondo dei tatuaggi. Interessante anche la sinergia con le discipline sportive. Dimostrazioni di boxe e persino una mini maratona in cui sarà protagonista Fuja Run Club.

LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

«Abbiamo ideato una manifestazione che coinvolga concretamente il territorio. Gli artisti e l’entourage saranno ospiti delle strutture ricettive dell’area urbana e anche nel trasporto ci siamo rivolti alle realtà locali», rilevano gli organizzatori. Stesso discorso per l’area food&drink che sarà fornitissima e sfiziosa e per quanto riguarda la birra ha registrato un accordo con Birra Cala. Ci sarà inoltre la possibilità di acquistare prodotti vintage, vinili e lavori d’artigianato che avranno ovviamente un filo conduttore con il microcosmo dei tatuaggi. Quest’ultimo è indissolubilmente connesso anche ai motori ed ecco la “chicca” con una riffa che mette in palio una moto Harley Davidson. Wish Eventi tiene a precisare il grande lavoro, avviato da diversi mesi, che ha consentito di ottenere le necessarie certificazioni legate alla sicurezza e alla conformità igienico-sanitaria. «Non è solo una fiera del tatuaggio. Vogliamo trasmettere qualcosa al territorio in cui viviamo e interagire fattivamente con esso», evidenziano i promotori dell’evento.

Quest’ultimo si rivolge a un pubblico estremamente variegato in termini di età, status sociale e occupazionale. Last but not least, perché no, c’è anche la mission di dare una spallata definitiva agli ottusi pregiudizi che ancora oggi gravitano attorno ai tatuaggi. L’occasione sarà utile per molti giovani (e non solo) per comprendere l’arte dei tatuaggi in tutte le sue sfaccettature. «In molti, attraverso una formazione adeguata e una preparazione accurata, sono riusciti a trasformare una passione in un lavoro stabile e redditizio», sottolineano gli organizzatori. Insomma gli ingredienti per una full immersion esperienzale nella “Rende Tattoo Convention” ci sono tutti.