La calabrese Vediana trionfa a Tale e Quale Show

La calabrese, originaria di Rossano, Verdiana vince la quattordicesima edizione di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – La calabrese Verdiana, con una voce che sembra possedere le sfumature del cielo al tramonto, è la regina indiscussa della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show, programma amatissimo del venerdì sera condotto da Carlo Conti. Il suo trionfo, giunto alla fine di un percorso costellato di intense metamorfosi artistiche, si è consacrato nell’ultima puntata: con la voce morbida e possente di Mina, ha interpretato “Oggi sono io” con una tale profondità e grazia da lasciare il pubblico senza parole.

Nata nel 1986, a Rossano, Verdiana è sempre stata un’anima artistica, tenace e appassionata. Il suo viaggio nel mondo della musica è cominciato prestissimo, a soli nove anni, quando si aggiudicò il secondo posto a Bravo Bravissimo, storico programma di Mike Bongiorno. Da allora, Verdiana ha continuato a percorrere il suo cammino tra palco e riflettori, inseguendo il sogno della musica con una dedizione incrollabile. Nel 2003, giovanissima, arriva al Festival di Sanremo nella sezione Giovani, portando Chi sei non lo so e conquistando il quarto posto su sedici partecipanti.

VERDIANA VINCE TALE E QUALE SHOW

La sua carriera è proseguita a ritmo serrato e, nel 2013, ha calcato il palcoscenico di Amici di Maria De Filippi, dove si è fatta notare per il suo timbro autentico e profondo, arrivando al quarto posto e firmando con la Carosello Records. Da allora, ha pubblicato due album: Immensamente Mia – Verdiana canta Mimì nel 2011, un omaggio alla straordinaria Mia Martini, e Nel centro del caos nel 2014.

Oggi, con la sua vittoria a Tale e Quale Show, Verdiana celebra la sua trasformazione in mille voci e mille volti, in una danza di suoni e emozioni che hanno saputo toccare il cuore del pubblico. C’è in lei l’arte rara di non imitare, ma di interpretare, di trovare nel cuore di ogni canzone una propria verità, una propria anima. Con questa vittoria, Verdiana ci ricorda che il talento è un’arte, e l’arte – quella vera – sa trovare sempre la via per giungere a noi, trasformata in emozione. La stessa emozione che oggi permea anche la città di Corigliano Rossano.