“Un Posto al Sole” arriva in Calabria, riprese fino al 19 giugno

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“Un Posto al Sole” arriva in Calabria, in occasione del trentennale della serie, infatti, diverse puntate della soap italiana saranno girate nel cosentino

Una “vacanza” calabrese per festeggiare il trentennale della serie “Un posto al sole”, con la troupe che da Napoli si trasferisce in Calabria, in un tour che parte dalle affascinanti montagne della Sila per approdare all’incantevole mare della costa tirrenica.

Il traguardo dei 30 anni è celebrato dalla soap con una serie di iniziative speciali, tra cui l’ingresso nel cast di volti d’eccezione. La produzione ha, infatti, introdotto nella trama l’attrice premio Oscar e star internazionale Whoopi Goldberg, che ha preso parte alle riprese della serie con un ruolo ricorrente.

Sono iniziate ieri, 14 giugno 2026, invece, le riprese calabresi della soap opera più longeva d’Italia e continueranno fino a venerdì 19 giugno con protagonisti i giovani: Rossella (Giorgia Gianetiempo), Nunzio (Vladimir Randazzo) Micaela (Gina Amarante), Samuel (Samuele Cavallo) e Jimmy (Gennaro De Simone). Gli interpresti saranno prima a Camigliatello Silano, poi a Scalea, a San Nicola Arcella e a Praia a mare per le riprese di scene che comporranno alcune delle storie in onda a partire dalla metà di luglio.

Protagoniste saranno le bellezze naturali uniche e irripetibile di località storiche del territorio calabrese che faranno quindi da cornice alle vicende estive dei personaggi.

Il daily–drama italiano più longevo, nato nel 1996 presso il Centro di Produzione Tv di Napoli, è una produzione Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione Rai di Napoli e va tuttora in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Raitre.

UN POSTO AL SOLE GIUNGE IN CALABRIA, MA C’È UN PRECEDENTE

Le riprese calabresi sono realizzate in collaborazione con Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission nell’ambito della convenzione con Rai Com.

Un posto al sole, dunque, lascia la storica location napoletana di Palazzo Palladini almeno per un po’. Tra le mete di destinazione ci sarà Scalea che già aveva incontrato una citazione degli sceneggiatori nel 2023, quando la città del tirreno cosentino era oggetto di una battuta ironica poiché indicata come meta “esotica” ed “esclusiva”.

L’allora sindaco Giacomo Perrotta (che oggi rilancia l’episodio sui social) aveva invitato la produzione una lettera in cui suggeriva: «Sarebbe mio estremo piacere ospitare i signori produttori e la troupe nel bellissimo paese che amministro, per delle riprese “in vacanza” che potrebbero ben inserirsi nella dinamica dei personaggi, a seguito delle quali sono sicuro che l’opinione degli autori sulla città di Scalea diventerebbe, a ragione e senza punta di ironia, quella di un luogo di villeggiatura “esclusivo”».

Pare che l’invito, seppure con qualche ritardo, sia stato accolto. Non resta che aspettare la messa in onda per scoprire come saranno valorizzate le location calabresi.