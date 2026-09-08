Festival del Peperoncino a Diamante: Trenitalia attiva treni straordinari notturni

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Trenitalia e Regione Calabria attivano treni straordinari notturni sabato 12 settembre per il Peperoncino Festival a Diamante.

DIAMANTE (COSENZA) – In occasione del consueto e affollato appuntamento con il “Festival del Peperoncino”, in programma a Diamante, la società Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha predisposto un piano di corse straordinarie. L’iniziativa è stata definita in pieno accordo con la Regione Calabria e con ArtCal, enti committenti del servizio pubblico di trasporto. Per la giornata di sabato 12 settembre 2026 sono stati programmati due treni notturni aggiuntivi volti a facilitare la mobilità e il deflusso delle migliaia di visitatori attesi lungo la riviera dei Cedri. Le due corse garantiranno i rientri in tarda serata sia in direzione nord, verso Sapri, sia in direzione sud, verso Lamezia Terme.

Nel dettaglio, il primo convoglio partirà da Lamezia Terme Centrale alle ore 23:55 (con arrivo e fermata a Diamante all’1:11), mentre il secondo muoverà da Sapri alle 23:40 (con fermata a Diamante alle 0:26). Entrambi i treni effettueranno fermate intermedie nelle principali stazioni del litorale: Amantea, Paola, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Acquappesa, Cetraro, Capo Bonifati, Belvedere Marittimo, Grisolia, Marcellina, Scalea, Praja, Marina di Maratea, Maratea e Acquafredda.

FESTIVAL PEPERONCINO DIAMANTE, MOBILITÀ SOSTENIBILE E ACQUISTO DEI BIGLIETTI DEI TRENI

L’offerta integrativa si propone come un’alternativa concreta all’uso del mezzo privato, consentendo ai partecipanti di evitare il traffico stradale e le difficoltà di parcheggio. I canali di vendita di Trenitalia sono già aggiornati con i nuovi orari ed è consigliato acquistare i titoli di viaggio in anticipo. Nell’ottica di una mobilità sempre più orientata alla sostenibilità ambientale, la compagnia invita gli utenti a prediligere l’acquisto digitale tramite l’app ufficiale o il sito web, riducendo al minimo il ricorso ai biglietti cartacei.