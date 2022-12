Cosenza, panettone amaro: ko a Cagliari e ultimo posto in classifica

1 minuto per la lettura

CAGLIARI – A quattro minuti dalla fine del tempo regolamentare ci ha pensato il giovane Nunzio Lella, classe 2000, a mettere in cassaforte il successo per il Cagliari e a rendere, ai tifosi del Cosenza, il panettone particolarmente indigesto. Gli isolani si sono imposti per 2-0 sul Cosenza dopo che, al 20′ della ripresa, Lapadula su angolo di Kourfalidis aveva aperto le marcature con una precisa zuccata.

Il Cosenza ora, complici i risultati dagli altri campi, è ultimo in classifica e la contestazione via social non manca.

Quella di Cagliari è stata una gara di sofferenza e non certo spettacolare anche se le occasioni non sono mancate. Per i padroni di casa il più attivo è stato Falco nella prima frazione che ha messo in difficoltà il portiere avversario centrando anche un palo. Nella ripresa è salito in cattedra Lapadula che prima ha segnato e poi offerto a Lella la palla per il raddoppio finale.

In panchina, aspettando Ranieri che assumerà ufficialmente l’incarico dall’1 gennaio, è andato Fabio Pisacane: Roberto Muzzi è stato messo ko da una colica renale.

