Cosenza Calcio, parte la “gita” precampionato

Allenatore e giocatori del Cosenza calcio si sono ritrovati per la partenza verso il ritiro precampionato a Lorica, l’aspetto da “italiano in gita” non sembrava proprio una bella immagine

COSENZA – Sembrava la partenza per una gita al mare di vecchi compagni di scuola. Invece si trattava del Cosenza calcio che andava in ritiro precampionato a Lorica. Non una bella immagine vedere partire la squadra della città con le macchine dei calciatori. Ovviamente e giustamente su social si sono scatenati in ogni tipo di commento. Ironia, sarcasmo e rabbia. Sarebbe bastato affittare tre o quattro pulmini nove posti (come fanno anche le squadra di Promozione) per non fare l’ennesima figuraccia davanti al mondo dello sport nazionale.

Anche Alfredo Dodaro, Consigliere comunale di minoranza, ha sentito la necessità di intervenire sul caos che regna nel cosenza calcio. Questa la sua nota. «Esprimo profondo sconcerto per la situazione attuale del Cosenza Calcio, le recenti vicende sanciscono il “punto più basso” mai toccato dalla squadra cittadina». Le sue dichiarazioni giungono mentre la squadra è in ritiro a Lorica, un inizio della preparazione che Dodaro descrive come avviata nelle “peggiori delle condizioni”.

«Mezzi privati per raggiungere la località silana, il distacco di figure importanti che hanno caratterizzato le passate stagioni, oltre a tutte le indiscrezioni che circolano tra i tifosi e sui mezzi di comunicazione, non sono rispettose dei colori societari. Si sta toccando il fondo con la telenovela della vendita, il tracollo in Serie C». Dodaro ha evidenziato la totale assenza di professionalità e rispetto per la storia del club. Il consigliere ha anche sottolineato come la mancanza di una comunicazione ufficiale e l’utilizzo di mezzi privati oltre che a quanto pare le visite mediche pagate di tasca propria siano sintomi di una gestione che sta portando il Cosenza Calcio verso il baratro.

L’allenatore Antonio Buscè

«La città merita di più», ha ribadito Dodaro, lanciando un accorato appello al Sindaco Franz Caruso. Il consigliere chiede al primo cittadino di esercitare «quotidianamente, nelle possibilità, pressioni sul presidente Guarascio. L’obiettivo è chiaro: porre fine a tanta agonia restituire dignità al Cosenza Calcio e ancor più alla Città e a tutta la sua provincia».

Il pensiero del Consigliere è comune al pensiero della stragrande maggioranza dei cittadini cosentini. Il problema vero è trovare una soluzione capace di restituire un’immagine dignitosa del Cosenza e quindi di Cosenza.