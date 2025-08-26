Cosenza calcio, parte la campagna abbonamenti ma le curve restano chiuse

3 minuti per la lettura

Si avvicina la sfida con la Salernitana per il Cosenza Calcio, parte la campagna abbonamenti ma sospesa la vendita dei singoli biglietti e le curve resteranno chiuse

COSENZA – Il buon Buscè deve fare di necessità virtù. Il punto conquistato a Monopoli non deve, certo, rappresentare che l’organico a disposizione del tecnico sia in grado di garantire un campionato da primi posti (cosa quasi obbligatoria per una formazione retrocessa). Il mercato ancora aperto per qualche giorno dovrà dare quegli elementi che al tecnico serve per non fare poi una brutta fine come sempre capita a dicembre/gennaio, a Cosenza. Lunedì, il tecnico con il responsabile del settore tecnico, Roma, è stato a Crotone ad assistere a Crotone-Benevento, giusto per capire la qualità che gira negli piani alti della serie C di questo girone. D’altra parte i tecnico è esperto e navigato e non si farà certamente condizionare dai due bei gol messi a segno a Monopoli.

Si dice in giro che un paio di elementi siano pronti a sbarcare a Cosenza, ma al momento sono solo ipotesi, mentre la sfida con la Salernitana si avvicina a passi veloci e bisogna ricordare che questa sfida per il popolo rossoblù ha un valore storico da non sottovalutare. Quindi chi ha tempo non aspetti tempo.

ALLENAMENTO DEL COSENZA CALCIO APERTO ALLA STAMPA. E I TIFOSI?

Intanto, i giornalisti potranno assistere all’allenamento pomeridiano di domani (27 agosto 2024). Lo ha comunicato la società attraverso il suo ufficio stampa. Solo i giornalisti o anche i tifosi? Chiede la gente attraverso i social. Difficile da capire, le comunicazioni che arrivano da quella parte sono sempre un poco confuse o se volete poco chiare. Un esempio: una nota dell’ufficio stampa chiede ai giornalisti la disponibilità per un punto stampa con dei giocatori per domani giovedì, ma dimentica di indicare l’orario. Difficile prendere un impegno senza sapere a che ora è questo impegno.

Detto della confusione, è impressionante il tentativo della società di cercare di ricucire un rapporto con gli organi di stampa dopo averlo distrutto nel corso degli ultimi tre anni e in particolare in quest’ultimo che ha segnato la retrocessione. Un gruppo nutrito di rappresentanti della stampa ha un’opinione diversa e più intransigente: «Dovrà essere il vertice societario a convocarci per una conferenza stampa e pronto a rispondere ai tanti interrogativi che la città, la tifoseria chiede di avere risposte».

C’è poca attesa per la gara con la Salernitana. La società del Cosenza Calcio ha lanciato la campagna abbonamenti, che di seguito riportiamo integralmente, e, per come annunciato da queste colonne, le due curve resteranno chiuse. La chiusura è dalla società motivata ma potrebbe essere letta come un muro contro muro con la tifoseria organizzata.

Questa la nota e i relativi prezzi.

TARIFFARIO CAMPAGNA ABBONAMENTI COSENZA CALCIO

TRIBUNA B nuova sottoscrizione – euro 180,00; rinnovo abbonamento – euro 150,00

TRIBUNA B (ridotto 0-16 anni) nuova sottoscrizione – euro 60,00; rinnovo abbonamento – euro 60,00

TRIBUNA A nuova sottoscrizione – euro 250,00; rinnovo abbonamento – euro 200,00

TRIBUNA A (ridotto 0-16 anni) nuova sottoscrizione – euro 60,00; rinnovo abbonamento – euro 60,00

TRIBUNA RAFFAELE BRUNO SUD nuova sottoscrizione – euro 350,00; rinnovo abbonamento – euro 300,00

TRIBUNA RAFFAELE BRUNO SUD (ridotto 0-16 anni) nuova sottoscrizione – euro 130,00; rinnovo abbonamento – euro 130,00

TRIBUNA RAFFAELE BRUNO SUD (ridotto donne, over65, 16-18 anni, universitari e forze dell’ordine) nuova sottoscrizione – euro 280,00; rinnovo abbonamento – euro 250,00

TRIBUNA RAO nuova sottoscrizione – euro 250,00; rinnovo abbonamento – euro 200,00

TRIBUNA RAO (ridotto 0-16 anni) nuova sottoscrizione – euro 130,00; rinnovo abbonamento – euro 130,00

TRIBUNA RAO (ridotto donne, over65, 16-18 anni, universitari e forze dell’ordine) nuova sottoscrizione – euro 200,00; rinnovo abbonamento – euro 180,00

TRIBUNA BLU CENTRALE nuova sottoscrizione – euro 850,00; rinnovo abbonamento – euro 700,00

TRIBUNA BLU CENTRALE (ridotto 0-16 anni) nuova sottoscrizione – euro 200,00; rinnovo abbonamento – euro 180,00

CHIUSURA CURVE NORD E SUD

Si comunica che, al momento, le tribune “Bergamini” e “Catena” sono escluse dalla vendita degli abbonamenti per via della razionalizzazione degli spazi interni al “San Vito-Marulla”.

TAGLIANDI

Sì informa che, fino a nuove determinazioni da parte dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, la vendita dei tagliandi e le adesioni ai programmi di fidelizzazione, per la gara di domenica 31 agosto 2025, tra Cosenza e Salernitana sono sospese».