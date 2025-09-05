Campionesse di Vita: la rinascita del calcio femminile

2 minuti per la lettura

Le campionesse del calcio femminile riempiono gli stadi. Una rinascita che abbatte i pregiudizi e vince premi.

La storia del calcio italiano e della nazionale come la conosciamo, racconta di colossi imbattibili. Da Baggio a Del Piero, da Totti a Buffon, vincitori di mondiali e di sogni, di obiettivi raggiunti con la forza e col sudore. Eppure, ci sfugge qualcosa.

Silenziosamente, di fianco all’universo del calcio maschile, stanno nascendo campionesse in grado di regalare le stesse emozioni, se non di più, sul campo.

Il 2025 è stato infatti un anno speciale per la nazionale femminile italiana, che qualificandosi per gli Europei in Svizzera (2-27 luglio) ha disputato ben 3 partite di girone, raggiungendo dopo il 2-1 contro la Norvegia, la tanto attesa semifinale.

Un momento storico indimenticabile. Era dal 1997 che la nazionale femminile non realizzava un risultato del genere. Fra le giocatrici che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato, spicca il nome dell’attaccante e capitana della squadra, Cristiana Girelli, la numero 10 per eccellenza, capitana inoltre della Juventus femminile e candidata al prossimo Pallone d’Oro.

Con la sua grinta ed i suoi colpi testa per cui è famosa, ha guidato come una vera leader le sue compagne di squadra, fermandosi solamente durante la semifinale contro l’Inghilterra, per un infortunio al quadricipite.

Le compagne rimaste in campo come Bonansea, Linari, Giugliano, Caruso, hanno combattuto fino all’ultimo, sostenute dalla panchina proprio da Girelli.

L’Italia purtroppo non vincerà quella semifinale, verrà battuta dall’Inghilterra con il risultato di 2-1, con rimonta ai supplementari, ma per tutte e tutti gli italiani che hanno assistito a quest’impresa, non è stata di certo una sconfitta.

PER CONSULTARE ALTRI ARTICOLI DI UNICAL VOICE LEGGI QUI

CAMPIONESSE CON NUMERI DA RECORD

In termini di presenze, gli stadi hanno registrato numeri da record: 657.291 spettatori totali, 29 partite su 31 sold-out e media di oltre 20.000 spettatori a partita.

Il calcio femminile sta riuscendo ad abbattere i pregiudizi maschilisti. Fino a poco tempo fa il calcio era ritenuto “esclusivamente uno sport per uomini”. Molti paesi e regioni intere erano sprovviste sia di squadre che di scuole calcio per ambo i sessi, e bambine e ragazze appassionate di questo sport, dovevano rinunciare alla loro vocazione, diversificando con “sport da femmine” che però non le rendevano felici.

Oggi siamo invece di fronte ad una rinascita, questo solo grazie a quelle donne che ci hanno creduto, e sono scese in campo dimostrando di non avere niente in meno rispetto ad un uomo, e mostrando di essere superiori perfino alla nazionale maschile odierna, che sta affrontando un periodo di decadenza.

Anche le emittenti televisive si stanno impegnando per promuovere le competizioni femminili sui loro canali, anche se per quanto riguarda la Serie A non si è ancora arrivati ad un accordo sui diritti, per tanto questa non potrà essere trasmessa.

La strada per l’equità è in fase di costruzione, e ci si sta impegnando per raggiungerla ogni giorno.