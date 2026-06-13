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Il Cosenza Calcio “minaccia” la non iscrizione alla serie C: “Senza la disponibilità dello stadio, la squadra sarà retrocessa in Eccellenza”.

COSENZA – La decisione arrivata nei giorni scorsi da parte dell’Amministrazione comunale di sospendere la concessione in atto con la società Cosenza Calcio per i prossimi 18 mesi in vista dei lavori alla struttura che, secondo l’ente, impediscono il regolare utilizzo della stessa, ha determinato la reazione della società del Cosenza Calcio a pochi giorni dalla presentazione della documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie C 2026-2027.

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO, IL COMUNICATO DEL COSENZA CALCIO: “IN PREFETTURA I TECNICI DEL COMUNE NON AVEVANO DETTO NULLA”

Questo il comunicato stampa inviato dalla società: “La società Cosenza Calcio, con una lettera indirizzata al Comune di Cosenza, ha comunicato quanto segue in merito alla decisione di non concedere l’utilizzo dello stadio San Vito – Marulla. «Preso atto dei provvedimenti con cui, rispettivamente, in data 11 giugno 2026 è stata sospesa la convenzione relativa alla locazione dello stadio di calcio San Vito – Gigi Marulla ed in data 12 giugno 2026 è stata revocata la licenza d’uso dello stadio; analizzato il contenuto delle ragioni poste a fondamento dei detti provvedimenti; evidenziato che in data 10 giugno 2026, in occasione dell’incontro in Prefettura finalizzato a verificare la sussistenza delle condizioni, previste dalla legge in materia, per lo svolgimento, nello stadio San Vito – Gigi Marulla di Cosenza, delle competizioni calcistiche nel campionato nazionale di serie “C”, i tecnici del Comune di Cosenza (presenti) non hanno paventato le criticità oggi, invece, poste a fondamento dei predetti provvedimenti”.

“COSENZA CALCIO DISPONIBILE A COLLABORARE PER RISOLVERE LA QUESTIONE”

“Tutto quanto premesso – continua il Cosenza Calcio – facendo preliminarmente salva ogni riserva, si rappresenta che tali iniziative, poiché inibenti l’iscrizione al campionato di calcio di serie “C”, costituiscono atto prodromico alla mancata iscrizione e quindi alla retrocessione della squadra nel campionato di “Eccellenza”. Si invita, pertanto, a voler ponderare attentamente simili iniziative, manifestando, nel contempo, la massima disponibilità per coordinarsi e rimuovere qualsiasi causa che possa inibire il regolare svolgimento dell’attività calcistica del Cosenza Calcio, tenendo ben presente, tra l’altro, che il 16 giugno 2026 scadono i termini per l’iscrizione al campionato».