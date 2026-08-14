Calcio, Coppitelli: «Il Cosenza non vuole fare un campionato banale»

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COSENZA – Federico Coppitelli in conferenza stampa fa chiarezza sulle dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa dopo la partita amichevole con la Vibonese. «Non era una lamentela sul lavoro che si sta svolgendo ma solo un voler sottolineare che in quel momento e ancora adesso ci sono posizioni che restano incerte per via del mercato in corso. Si sta continuando a lavorare perché ancora c’è qualcosa da sistemare con chi probabilmente andrà via».

Coppitelli non si scompone quando gli viene chiesto se conosceva la situazione ambientale a Cosenza intorno alla società e cosa lo ha spinto ad accettare questa piazza al momento molto clada. «Ho sempre lavorato dove c’era da fare, da uscire bene in situazioni complicate. Ho sempre abbracciato le sfide con entusiasmo. Sono un uomo del fare e non ho avuto nessuna esitazione nell’accettare l’incarico con il Cosenza Calcio. Conoscevo la situazione e le potenzialità del club. È una realtà che ha fatto calcio ad ottimo livello con la squadra che, per investimenti e valore tecnico, lo scorso anno era ai vertici della categoria».

Questa stagione però si apre con una diversa prospettiva, con obiettivi ancora poco chiari. «Non vogliamo fare un campionato banale. L’anno scorso il Cosenza Calcio veniva dalla serie B e aveva mantenuto più o meno la stessa struttura. Oggi stiamo allestendo una squadra competitiva e credibile per il lavoro che si sta producendo con lo staff. Siamo certi che potrà dare soddisfazioni e fare bene». Ha già stilato il programma di allenamento per il dopo partita di coppa a Crotone? Dove vi allenerete? «Fin qui ci siamo allenati bene. Ho stabilito gli orari ma non so su quale campi ci alleneremo. Ho chiesto di fare allenamento su di un campo in erba sintetica in vista della trasferta di Cerignola».

Anche sulla tattica da adottare, Coppitelli ha le idee chiare. «Di solito giochiamo con una difesa a quattro anche perché mi piace avere esterni alti che attaccano». Crotone sarà l’occasione per il mister di cominciare a capire che squadra potrà mettere in campo. C’è ritardo ma il tecnico non cerca alibi. Ovviamente è tutto un cantiere in costruzione e il mercato dovrà sistemare al meglio.

MERCATO: A COSENZA ARRIVA DALMAZZI

Dal mercato arriva una notizia attraverso la nota della società. «Il Cosenza Calcio comunica il trasferimento dall’US Sambenedettese dei diritti sulle prestazioni sportive di Alessandro Dalmazzi. Il difensore toscano, classe 1994, ha firmato oggi un contratto annuale con il club rossoblù. L’accordo scade il 30 giugno 2027, ma con opzione. Dalmazzi nell’estate 2025 è passato alla Sambenedettese, dove ha totalizzato numerose presenze nel girone B di Serie C, dimostrando solidità e continuità. L’arrivo di Dalmazzi rappresenta un inserimento di spessore per il reparto difensivo del Cosenza Calcio. Il nuovo calciatore si è già aggregato al training dei lupi al San Vito-Marulla. Il club dà il benvenuto ad Alessandro e gli augura di raggiungere risultati brillanti con la compagine rossoblù».