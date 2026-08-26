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Rita Scalise nuovo presidente del Cosenza Calcio. Cambia la forma amministrativa del club di Guarascio, che resta presidente onorario: non più un amministratore unico, ma un consiglio di amministrazione vero e proprio.

COSENZA – La dottoressa Rita Scalise non è più l’amministratore unico del Cosenza Calcio. Per lei, sul campo, una vera e propria “promozione”. Nella nostra edizione del 20 agosto scorso, infatti, scrivevamo di un possibile imminente cambio al vertice nel Cosenza Calcio, con un passo indietro della dottoressa Rita Scalise dal ruolo di amministratore unico. Ebbene, quel cambio si è concretizzato nella giornata di ieri. Lo scenario, però, non è quello di un vero e proprio passo indietro, quanto quello più generale di una modifica nello strumento di amministrazione del club: non più un amministratore unico, ma un vero e proprio consiglio di amministrazione.

E la dottoressa Scalise è stata nominata presidente di questo consiglio di amministrazione, che si completa poi con altre due figure in qualità di consiglieri: si tratta del dottor Luigi Micheli, tornato in forza al club dopo quasi un anno di stan-by (almeno sulla carta) e dell’avvocato Francesco Caputo, da sempre vicino al presidente Guarascio come legale di fiducia.

LA NUOVA STRUTTURA SOCIETARIA CON SCALISE PRESIDENTE COSENZA CALCIO E IL RUOLO DI GUARASCIO

Non un disimpegno, dunque, da parte della dottoressa Scalise, ma un coinvolgimento ancora più forte. Nella consuetudine delle società calcistiche, e non solo, il presidente del Consiglio di amministrazione è solitamente definito proprio come il presidente del club. Un ruolo che fino a qualche tempo fa aveva proprio Eugenio Guarascio, soprattutto prima dell’ingresso del Cosenza Calcio all’interno della holding 4EL Group. Per cui non è errato, d’ora in avanti, parlare della dottoressa Scalise come il presidente del Cosenza Calcio. E Guarascio? Beh, lui resterà nel ruolo poco formale, ma alla fine comunque sostanziale, di presidente onorario.

LE REAZIONI DELLA TIFOSERIA E IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO

Non si può che concludere, dunque, che il sogno invocato dalla tifoseria di non avere più in società la stessa dottoressa Scalise per il momento sia tramontato. Non sono mai passati inosservati, infatti, i cori di avversione dei tifosi nei confronti della professionista che sta decidendo le sorti del calcio cosentino da qualche anno a questa parte. Né, tantomeno, si intravedono all’orizzonte segnali di una possibile, futura, cessione del club, anche questa invocata a gran voce, ma mai effettivamente voluta. Anzi. Per l’attuale proprietà del Cosenza Calcio la cessione è percepita come una sconfitta, mentre non è percepito come una sconfitta il fatto di andare avanti tra le enormi difficoltà che caratterizzano il momento attuale, sia a livello economico che strutturale, organizzativo, programmatico, ecc… Probabilmente si procede nella speranza di raddrizzare il tutto, ma correndo parimenti rischi non indifferenti.

Anche perché l’azienda calcio si nutre di tantissime cose, e il denaro è solo una parte di queste. Di questi “nutrimenti”, però, nel Cosenza Calcio non se ne vede l’ombra da tempo. Primo fra tutti l’esigenza vitale di mantenere legami forti con la gente e il territorio. Legami che continuano a non esistere (e non perché la gente non va allo stadio, quella è solo una conseguenza). E quando in passato si sono intravisti dei piccoli segnali positivi in tal senso, spesso si è fatto di tutto per spezzarli prima che diventasse qualcosa di identitario e coinvolgente. La parola condivisione, nella sue accezione più ampia e nei suoi sviluppi più disparati, si è volatilizzata.