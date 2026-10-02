Cosenza Calcio, scontro con i tifosi trattative societarie e l’appello di Coppitelli

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Cosenza Calcio, è scontro totale con i tifosi: Tra tensioni social, trattative societarie in salita e l’appello di Coppitelli in vista del Foggia

COSENZA – Ormai è scontro frontale tra la società Cosenza calcio e la pizza dei tifosi cosentini. L’ennesima riprova arriva dal comunicato che la società ha diramato nella mattinata di ieri. Un comunicato con toni minacciosi verso coloro i quali commentano con disprezzo e insulti i comunicati della società, in particolare quelli che hanno caratteri di marketing e di ricerca sponsor.

L’ultimo riguardava il post che la comunicazione del Cosenza calcio aveva lanciato sulla collaborazione con una azienda che produce e commercializza acqua minerale, proposta come fornitrice della società. Una valanga di commenti negativi hanno costretto la società a rimuovere il post forse su invito dell’azienda in questione. Cosa che ha provocato la nota stampa al vetriolo con minaccia di ritorsioni giudiziarie per quanti continuano a commentare con “insulti” i post societari. Insomma è guerra aperta anche perché le minacce non hanno prodotto risultati positivi ma solo un’altra valanga di commenti negativi. Scritta altra brutta pagina che non il fare sport professionistico non ha nulla da vedere.

Notizie non buone dal fronte che guarda all’acquisizione del Cosenza calcio. Dal fronte fanno trapelare alcune notizie. «Non c’è una chiusura totale come scritto da qualcuno. Certamente non è una cosa facile ed ogni giorno si scoprono scheletri nell’armadio dell’attuale società. Diciamo che sta tramontando la soluzione relativa alla società di Guarascio, ma ancora non può dirsi definitivamente chiusa».

In ogni caso, pare di capire che una soluzione per il calcio a Cosenza si troverà: o il Cosenza calcio cambia proprietà, oppure nascerà il nuovo Cosenza. Da parte del “gruppo” non ci sono dubbi su questa ipotesi. In ogni caso il lavoro va avanti e bisogna continuare a sperare, magari senza creare ulteriore contrapposizioni.

Intanto si è tenuta la conferenza stampa di Coppitelli. Poco felice l’orario, ma poco è cambiato come presenze.

Il mister parte a ricommentare la sconfitta di Bari. «I giudizi positivi anche degli avversari contano poco, quello che conta è il risultato. La squadra sta continuando il suo percorso. Dal punto di vista del collettivo stiamo crescendo e si è visto contro il Bari. In questo momento c’è un poco di frustrazione ma se avessimo quattro o cinque punti in classifica non avremmo rubato nulla. È dall’inizio dell’anno che il mio sonno sta vivendo qualche problema. Stiamo dormendo poco tutti, io e lo staff, nel tentativo di trovare soluzioni che possono aiutare questi ragazzi.

Certo portarci dietro il peso della classifica non aiuta una squadra giovane a esprimersi con un po’ di libertà. Domenica con il Foggia il risultato comincia a essere una cosa fondamentale, contro una squadra che nonostante un partenza difficile ha trovato adesso il modo di fare bene e va collocata, per i valori che ha, nel lotto delle formazioni al pari Bari, della Salernitana e del Catania. In questo momento a noi l’avversario deve interessare poco e cercare un risultato che onestamente adesso meritiamo».