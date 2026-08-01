Calcio, il Tar “chiude” il Marulla: il Cosenza giocherà a Crotone

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COSENZA – Il Tar della Calabria ha rigettato il ricorso del Cosenza. La società cui chiedeva la sospensiva del provvedimento comunale sulla concessione dello stadio per i problemi legati ai lavori di riqualificazione.

Queste le parole con le quali i giudici amministrativi liquidano la pratica del ricorso. «Ritenuto che: impregiudicata ogni valutazione di rito e di merito, non emerge il requisito del periculum in mora ai fini della concessione della tutela cautelare, dal momento che non è dimostrato, allo stato, un pericolo immediato per l’attività sportiva della società ricorrente, considerato che la stessa si è potuta iscrivere al prossimo campionato di serie C indicando come sede lo Stadio della città di Crotone».

Dalla sentenza del Tar ai problemi di bilancio del Cosenza

Una bella tegola sulla testa di Eugenio Guarascio, che con il suo pool di prestigiosi avvocati sembrava essere fiducioso sull’esito positivo del ricorso. Dopo la sentenza del Tar si apre uno scenario di problemi per il Cosenza che non riguarda solo la disputa delle gare interne del campionato. C’è una serie di situazioni non facili da gestire come gli allenamenti, la residenza dei giocatori, il settore giovanile. Il tutto ovviamente comporta una serie di spese aggiuntive che andranno a gravare sul bilancio del Cosenza. Bilancio che dovrà anche tenere conto del contenzioso con il Comune per le somme di crediti scritte a bilancio e che l’amministrazione comunale non riconosce.

Le domande senza risposta

Una partenza falsa per i Lupi peggio del recente passato. Tra le altre cose gira con insistenza la voce, da fonti autorevoli, che Rita Scalise, amministratore unico della società, abbia deciso di lasciare l’incarico, mentre non è stato chiarito il ruolo che avrà l’ex consulente Micheli ritornato a Cosenza.

Domande che avrebbero meritato risposte nella strana conferenza stampa andata in onda a San Giovanni in Fiore, se alla stessa fosse stato presente un dirigente qualificato a dare risposte. Invece, il povero coraggioso Fabio Lucioni si è presentato da solo giustificando il forfait di Coppitelli. Una giustificazione che ha lasciato spazio ad altri pensieri. E se si aggiunge che anche l’amichevole con il Casarano, annunciata più volte, è saltata a causa dell’indisponibilità del Cosenza, qualche dubbio, o se volete, qualche cattivo pensiero viene logico considerarlo.

In tutto questo marasma, il tecnico lavora con un gruppo che ancora non è sicuro sia quello che giocherà per i Lupi. Ancora un paio di giorni di mercato per chiudere il cerchio e dare a Coppitelli una squadra da allenare. Sarà questo un week end di duro lavoro per Fabio Lucioni, per vendere e per mettere dentro al gruppo giocatori di spessore.