Caro Carburanti, protesta degli agricoltori calabresi: blocchi in tutte le province

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Blocchi in tutte le province, cortei e sit-in: la protesta degli agricoltori calabresi che hanno aderito alla mobilitazione nazionale “L’Italia scende in piazza”

La Calabria si risveglia sotto il segno della mobilitazione. Una vasta ondata di proteste promossa da agricoltori, autotrasportatori e comitati di categoria sta interessando tutte le province della regione, unita dal grido d’allarme contro il caro carburanti, l’impennata dei costi di produzione e la profonda crisi che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese.

Dalle prime ore del mattino, la tensione si è concentrata in punti nevralgici della viabilità: nei pressi degli svincoli autostradali una serie di presidi, più o meno partecipati – inseriti nella mobilitazione nazionale “L’Italia scende in piazza” – sta creando consistenti disagi al traffico sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine.

Al centro della contestazione ci sono la forbice tra i prezzi riconosciuti ai produttori e quelli al dettaglio, l’aumento insostenibile dei costi energetici e la richiesta di uno stop immediato alle importazioni extra-UE non in linea con gli standard di sicurezza italiani. Un’esasperazione diffusa che racconta il dramma di un settore che chiede risposte concrete per tornare a vivere e non solo a sopravvivere.

Di seguito, i dettagli dai presidi delle province.

“VOGLIAMO VIVERE, NON SOPRAVVIVERE”: IL PRESIDIO DI TRATTORI E CAMION ALLO SVINCOLO FIRMO-SIBARI (CS)

FIRMO – Protesta degli agricoltori e degli autotrasportatori. Questa mattina un presidio di una trentina tra trattori e camion sta creando dei disagi al traffico nei pressi dello svincolo autostradale di Firmo/Sibari. La protesta in atto presso lo svincolo Firmo – Sibari si inserisce nell’ambito della mobilitazione “L’Italia scende in piazza”, promossa dal Movimento Popolare Nazionale insieme a diverse sigle territoriali e di categoria (Popolo di Calabria, MTA, GDA, Gruppo Agricoltori del Crotonese e Comitati Riuniti Agricoli).

Il presidio allo svincolo autostradale Firmo-Sibari

Sul posto è massiccio il presidio delle forze dell’ordine, in particolare della Polizia di Stato. Alla base della protesta vi è una crisi profonda che sta mettendo in ginocchio il comparto agricolo e le famiglie. Tra le rivendicazioni principali figurano l’impennata dei costi del carburante e di produzione e il forte divario tra i prezzi riconosciuti ai produttori e i costi al dettaglio per i consumatori. Forte anche la richiesta di uno stop immediato alle importazioni da Paesi che non garantiscono gli standard qualitativi e di sicurezza nazionali. L’esasperazione è forte sul campo: “Non ce la facciamo più” dichiara uno dei manifestanti., ” Ho tre figli a casa e non so più come garantirgli un pezzo di pane quotidiano. Siamo stati abbandonati. Vogliamo vivere non sopravvivere”.

PIANA DI GIOIA TAURO, CORTEO A PASSO D’UOMO SULLA JONIO-TIRRENO

Nella Piana di Gioia Tauro un corteo composto da (pochissimi) trattori, autobus e camion ha attraversato a passo d’uomo la SGC Jonio- Tirreno.

Il corteo sulla Jonio-Tirreno

Il corteo é partito dalla rotonda sulla SGC di Contrada Zimpario, nel territorio di Rosarno, dirigendosi verso lo svincolo di Cinquefrondi. Qui il rappresentante dei manifestanti, Antonio Zangari, ha spiegato brevemente le ragioni della protesta. Il corteo é ripartito poi verso il punto di partenza, per un sit-in, percorrendo la SGC sempre a passo d’uomo.

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Dominique Galatà