Maltempo sulla costa tirrenica, danni e disagi alla linea ferroviaria

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COSENZA – Un forte temporale si è abbattuto nella notte sulla costa tirrenica calabrese. Tra le provincie di Cosenza, Vibo e Catanzaro si sono verificati allagamenti e rotture. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.

Condizioni meteo critiche si sono registrate nei tratti di Amantea che hanno causato ritardi ai treni di media e lunga percorrenza.

Nella provincia di Vibo è stata necessaria una sospensione sulla linea Briatico-Vibo Marina.

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