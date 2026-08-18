Maltempo sulla costa tirrenica, danni e disagi alla linea ferroviaria

Detriti sui binari nella zona di Amantea (Cosenza)1 minuto per la lettura
COSENZA – Un forte temporale si è abbattuto nella notte sulla costa tirrenica calabrese. Tra le provincie di Cosenza, Vibo e Catanzaro si sono verificati allagamenti e rotture. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
Condizioni meteo critiche si sono registrate nei tratti di Amantea che hanno causato ritardi ai treni di media e lunga percorrenza.
Nella provincia di Vibo è stata necessaria una sospensione sulla linea Briatico-Vibo Marina.
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