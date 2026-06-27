Sanità in Calabria, Azienda Zero cerca 102 medici

2 minuti per la lettura

Pronto soccorso, Azienda zero cerca 102 medici per la Calabria. I numeri sulla base delle richieste di Asp e ospedali, un solo camice bianco per Crotone

Azienda zero cerca 102 medici da inserire a tempo indeterminato nell’emergenza urgenza della Calabria. La delibera del direttore generale Gandolfo Miserendino è stata pubblicata ieri, venerdì 26 giugno 2026. Contestualmente alla pubblicazione del bando di concorso è stato pubblicato un avviso di mobilità regionale ed extraregionale. I medici interessati, già in servizio con funzioni simili, possono fare richiesta. In caso di mancato raggiungimento del numero richiesto sarà avviato il concorso. Il bando, intanto, è stato già approvato nella delibera di ieri.

Il concorso/bando arriva dopo che le Asp e le aziende ospedaliere calabresi hanno consegnato la “lista della spesa” vale a dire il personale necessario per continuare a tenere in piedi i Pronto soccorso della regione in un momento di fortissima carenza.

SANITÀ, AZIENDA ZERO CERCA MEDICI

Non si spiega perché Azienda zero è quella che ne ha chiesti di più: quaranta medici. La Dulbecco ha chiesto 10 dottori, l’Asp di Catanzaro ben 21. Solo quattro l’Azienda ospedaliera di Cosenza e otto all’Asp di Cosenza. Un medico soltanto all?Asp di Crotone, sette a Vibo Valentia, 3 al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria e otto all’Asp di Reggio Calabria.

Il tutto tenendo conto «della carenza di graduatorie vigenti per le figure richieste». Il rischio è che si traduca, come il vecchio concorsone per il 118, in una stabilizzazione di personale già in servizio in Calabria, nonostante le regole d’ingaggio siano un po’ più differenti.

IL BANDO E LE RICHIESTE DI MOBILITÀ

Intanto ci sono 30 giorni di tempo per raccogliere le richieste di mobilità e poi, eventualmente, avviare il concorso.

E sempre nell’area dell’emergenza urgenza ieri l’Azienda ha nominato anche la commissione che dovrà valutare titoli e curriculum del prossimo responsabile unico della struttura complessa “centrale operativa emergenza urgenza, coordinamento regionale Nue 112, 118, 116117”. Ovviamente come componente di diritto c’è Domenico Minniti, direttore sanitario di Azienda zero. Da qui si dovrebbe partire per avviare una nuova fase nel servizio di emergenza urgenza e i Pronto soccorso.