Maltempo, Sib Confcommercio scrive a Meloni per aiuti Calabria

Emergenza maltempo. Calabria, Sicilia e Sardegna chiedono misure straordinarie dopo il Ciclone Harry. La Sib Confcommercio sollecita un Fondo di garanzia e proroga per le concessioni demaniali di 6 anni

CATANZARO – La Sib Confcommercio del comparto turistico e delle attività economiche costiere di Calabria, Sicilia e Sardegna ha inviato una richiesta formale al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e ai presidenti delle rispettive Regioni, Roberto Occhiuto, Renato Schifani e Alessandra Todde, sollecitando l’adozione di misure straordinarie a sostegno delle imprese colpite dagli effetti del ciclone “Harry”, per il quale il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza.

DANNI DEL MALTEMPO, LE RICHIESTE DELLA SIB CONFCOMMERCIO

Nella lettera, l’associazione di categoria delle tre regioni esprime un ringraziamento per l’attenzione e la vicinanza manifestate dalla filiera istituzionale in seguito agli eventi che hanno interessato i litorali e numerose attività economiche. Le organizzazioni richiamano inoltre gli esiti dell’incontro promosso dal ministro del Turismo il 4 febbraio scorso, nel corso del quale sono state avanzate alcune proposte condivise con i rappresentanti delle Regioni e del sistema imprenditoriale dei territori coinvolti.

LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA



In particolare, chiede l’adozione di un provvedimento straordinario da parte del Governo che preveda la costituzione di un Fondo di garanzia dedicato alle imprese delle aree colpite, al fine di agevolare l’accesso al credito necessario per gli interventi di ricostruzione e per le manutenzioni straordinarie delle strutture turistiche costiere.

Tra le misure richieste figura anche lo snellimento delle procedure amministrative per il ripristino delle parti strutturali danneggiate dal ciclone, anche attraverso l’utilizzo di strumenti semplificati di comunicazione degli interventi, con l’obiettivo di consentire una ripresa più rapida delle attività economiche.

MALTEMPO, SIB CONFCOMMERCIO CHIEDE DIFFERIMENTO TITOLI DEMANIALI

Sib Confcommercio sollecita inoltre il differimento pluriennale dei titoli concessori demaniali marittimi nelle tre regioni interessate, indicando una proroga di almeno sei anni, da collegare allo stato di emergenza, per garantire continuità operativa alle imprese balneari e turistiche colpite dai danni.

Nella nota, si evidenzia la necessità di interventi tempestivi e coordinati per sostenere la ripresa del sistema economico costiero e consentire alle imprese di affrontare le conseguenze degli eventi meteorologici straordinari che hanno interessato ampie porzioni dei litorali del Mezzogiorno e delle isole maggiori.