Caldo in Calabria, Cosentino in fiamme, a Torano il termometro segna 44 gradi

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Caldo tropicale e aria bollente in la Calabria con temperature sopra i quaranta gradi ovunque e in particolare nel Cosentino dove a Torano si supera la soglia dei 44 gradi

COSENZA – La quinta ondata di caldo di questa estate 2026 si è abbattuta sull’Italia, soprattutto nel Mezzogiorno, ed ha colpito pesantemente in particolare la Calabria dove le temperature, in diverse località, hanno abbondantemente superato i 40 gradi con punte fino a 44,6 gradi registrati a Torano Scalo nel Cosentino.

Un calore reso insopportabile anche dal clima umido che rende la temperatura percepita addirittura superiore di almeno 5 gradi a quella effettiva e che si aggiunge al fenomeno delle “notti tropicali”. Nelle ultime notti, infatti, la colonnina di mercurio in numerose località calabresi si sono attestate sui 30 gradi anche di notte. È la fascia appenninica del Cosentino quella più colpita dal caldo con 42,5 gradi a Cosenza e 41,7 a San Cosmo albanese, oltre ai 44,7 di Torano Scalo, ma anche le altre province calabresi non sfuggono alla morsa.

Nella zona interna di Reggio Calabria, infatti, le temperature sono arrivate fino a 42,4 con 30 di notte, mentre a Roghudi si è arrivati a 41,6 e 39,7 a Cittanova e Feroleto della Chiesa. Temperature prossime ai 40 anche nel Vibonese con 40,3 a Mileto e 30 nelle ore notturne. A Catanzaro, la colonnina si è fermata a 37,5 – con 30 notturni – con ma la percezione è superiore per via dell’umidità e superiore . Anche il Crotonese non è esente dal caldo con 40,7 gradi a Cutro.