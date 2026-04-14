Carburanti, crescono le difficoltà per gli aeroporti calabresi

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Crescono le difficoltà per gli aeroporti calabresi in vista dell’estate, a causa dell’aumento dei costi e la ridotta disponibilità dei carburanti. Lancia l’allarme Gaetano Intrieri di Aeroitalia

COSENZA – L’aumento dei costi e la ridotta disponibilità di carburante per l’aviazione mettono sotto pressione anche la Calabria, dove il sistema dei collegamenti aerei rischia di subire contraccolpi proprio alla vigilia della stagione estiva. A lanciare l’allarme è Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, che richiama l’attenzione su una situazione sempre più complessa per le compagnie operative negli scali regionali.

«L’attuale scenario internazionale – spiega – caratterizzato da tensioni e forte volatilità nei mercati energetici, sta generando difficoltà crescenti nell’approvvigionamento e nei costi del carburante. In territori come la Calabria questo rischio si traduce in una possibile riduzione dei collegamenti e in un aumento dei disagi per cittadini e turisti”.Il tema riguarda da vicino la tenuta del sistema aeroportuale regionale e la continuità territoriale, già messa alla prova da flussi irregolari e da una domanda in crescita.

«Senza interventi tempestivi – aggiunge Intrieri – si rischia di compromettere non solo l’accessibilità della regione, ma anche le prospettive della stagione estiva, con effetti sull’intera economia locale».

Da qui la richiesta di aprire un confronto istituzionale che coinvolga tutti i soggetti interessati, dalle istituzioni alle compagnie, fino agli operatori energetici, per individuare soluzioni rapide e condivise. Aeroitalia si dice pronta a collaborare per garantire la continuità dei collegamenti e limitare l’impatto di una crisi che incide direttamente sulla mobilità e sullo sviluppo del territorio.