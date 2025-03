Cocaina nascosta tra i banchi del pesce, un arresto a Crotone

1 minuto per la lettura

La droga già pronta in dosi era nascosta tra i banchi del pesce. La cocaina era acquistata dalla buona borghesia locale, consumata in case private e nei locali della movida

Nascondeva la cocaina tra i banchi del pesce, ma gli agenti della Questura di Crotone lo hanno scoperto e arrestato. Si tratta di un 58enne, Giuseppe Infusino, venditore di pesce al mercato di Crotone.

L’uomo ha diversi precedenti di polizia, nonché legato da vincoli di parentela a un esponente di spicco della malavita crotonese.

L’uomo aveva nascosto la sostanza stupefacente tra la merce, tra i banchi del pesce, già suddivisa in dosi pronte per essere immesse sul mercato. Il blitz della Polizia di Stato dopo la perquisizione da parte degli agenti del titolare della rivendita e del banco su cui era esposto il pesce, 8,64 grammi di cocaina suddivisa in tredici involucri.

Operazione sotto la direzione del questore Renato Panvino e in stretta sinergia con il procuratore della Repubblica di Crotone Domenico Guarascio, ha consentito di rinvenire,

La droga, secondo quanto emerso dall’attività investigativa, veniva acquistata anche da persone appartenenti a nomi di rilievo dei vip e buona borghesia locale e consumata sia nelle case private che nei luoghi in cui si riunisce la movida.